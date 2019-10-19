00:08
20 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      За ПАСЕ стыдно, но прогибаться не собираемся, – Кулеба о дальнейшей судьбе Украины в Ассамблее

      32 Читати новину українською
      Дмитрий Кулеба, вице-премьер
      Дмитрий Кулеба, вице-премьер / censor.net

      Поедет ли украинская делегация на следующую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы – пока не известно. Но в любом случае Украина способна защищать свои интересы и "не прогибаться под давлением партнеров".

      Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Радио Свобода".

      Читайте также: Генсек НАТО посетит Украину: известна дата и цель визита

      Дипломат не захотел прямо говорить, поедет или не поедет Украина на ПАСЕ: "Давайте сохраним интригу".

      Я вам скажу, что отсутствие украинской делегации на октябрьской сессии произвело сильное впечатление на наших оппонентов,
      – при этом отметил министр.

      Также Кулеба рассказал, что в Риге в начале сентября ряд стран образовал сообщество с условным названием "Балтия+". "Это группа стран – три балтийские страны, плюс пока Украина и Грузия, – которые выступили против возвращения российской делегации в ПАСЕ в том виде, в котором это произошло".

      Украинский вице-премьер отметил, что эти страны договорились координировать свои шаги в дальнейшем.

      Это очень перспективный формат, который может расширяться. Он посылает очень четкий сигнал всем тем, кто был убежден, что они могут вернуть Россию, а при этом не будет никаких последствий,
      – отметил Дмитрий Кулеба.

      "Развитие этого формата будет одним из приоритетов Украины в Совете Европы", – подытожил чиновник.

      Подробнее о Дмитрии Кулебе: многолетний дипломат, стал вице-премьером по евроинтеграции

      Отдельно Кулеба отметил, что действующее руководство ПАСЕ довело организацию до состояния, когда "за ПАСЕ становится стыдно".

      blog_ava
      "Заря" вырвала яркую победу над "Десной", проигрывая весь матч: видео
      19 октября
      821
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины ПАСЕ Дмитрий Кулеба Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      19 октября , 22:35 Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      Емал Набі 58
      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      19 октября , 21:01 Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      Блог Медіа 1042
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      19 октября , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      Ірина Шиба 228
      10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      19 октября , 17:45 10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      Юрій Бутусов 1281
      Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      19 октября , 17:00 Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      Антон Голобородько 370
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук