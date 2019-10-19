За ПАСЕ стыдно, но прогибаться не собираемся, – Кулеба о дальнейшей судьбе Украины в Ассамблее

Поедет ли украинская делегация на следующую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы – пока не известно. Но в любом случае Украина способна защищать свои интересы и "не прогибаться под давлением партнеров".

Такое мнение высказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Радио Свобода".

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Дипломат не захотел прямо говорить, поедет или не поедет Украина на ПАСЕ: "Давайте сохраним интригу".

Я вам скажу, что отсутствие украинской делегации на октябрьской сессии произвело сильное впечатление на наших оппонентов,

– при этом отметил министр.

Также Кулеба рассказал, что в Риге в начале сентября ряд стран образовал сообщество с условным названием "Балтия+". "Это группа стран – три балтийские страны, плюс пока Украина и Грузия, – которые выступили против возвращения российской делегации в ПАСЕ в том виде, в котором это произошло".

Украинский вице-премьер отметил, что эти страны договорились координировать свои шаги в дальнейшем.

Это очень перспективный формат, который может расширяться. Он посылает очень четкий сигнал всем тем, кто был убежден, что они могут вернуть Россию, а при этом не будет никаких последствий,

– отметил Дмитрий Кулеба.

"Развитие этого формата будет одним из приоритетов Украины в Совете Европы", – подытожил чиновник.

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Отдельно Кулеба отметил, что действующее руководство ПАСЕ довело организацию до состояния, когда "за ПАСЕ становится стыдно".