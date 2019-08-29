21:28
29 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинское мороженое для Эрдогана. Как дед Пиня нарушает правила
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 августа
      Вести.UA: Какие планы у Зеленского на Добкина. Зачем Шуфричу комитет свободы слова
      Вєсті.UA
      20:09, 28 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Дмитрий Кулеба: многолетний дипломат, который стал вице-премьером по евроинтеграции

      48 Читати новину українською
      Дмитрий Кулеба – биография возможного вице-премьера евроинтеграции
      Дмитрий Кулеба / Цензор.нет

      Вице-премьер-министром по европейской интеграции в Украине стал Дмитрий Кулеба. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией политика.

      До назначения на должность в правительстве Дмитрий Кулеба занимал должность постоянного представителя Украины при Совете Европы. До него вице-премьеркой по вопросам европейской и евроатлантической интеграции была Иванна Климпуш-Цинцадзе – на эту должность его назначили в 2016 году.

      Биография Дмитрия Кулебы

      Родился 19 апреля 1981 года в городе Сумы. В 2003 году окончил факультет международного права в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

      Важно: Каким будет состав нового Кабинета Министров: список имен

      В 2006 году получил степень кандидата наук в области международного права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

      Он является автором большого количества публикаций в области международного права, внешней политики Украины и роли коммуникаций в гибридной войне. В 2007 году написал книгу "Участие Украины в международных организациях: правовая теория и практика", а в 2019 – книгу об информационной безопасности "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ".

      Карьера

      После окончания Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 2003 году Дмитрий Кулеба начал свою дипломатическую карьеру в Министерстве иностранных дел Украины на должности атташе Службы главного юридического советника. За два года стал третьим секретарем управления юридического обеспечения МИД Украины. В 2005-2009 годах был назначен в Постоянное представительство Украины при ОБСЕ.

      кулеба

      После этого он работал в секретариате министра иностранных дел Украины, где отвечал за связи с общественностью и вопросы многосторонней дипломатии, в частности, председательство Украины в Комитете министров Совета Европы. В 2013 году Кулеба занял должность советника вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко.

      С октября 2013 году он сменил государственную службу на работу в негосударственном секторе. Кулеба стал председателем правления Фонда культурной дипломатии UART. Однако в июне 2014 года вернулся на работу в министерство иностранных дел по приглашению министра Павла Климкина. Занимался вопросами стратегических коммуникаций и внедрением в работу министерства современных технологий коммуникаций и формированием публичной дипломатии Украины.

      Личная жизнь

      Политик женат на Евгении Кулебой, которая является председателем общественной организации "Город-сад". Она является основательницей успешных проектов – Сквер Небесной Сотни на улице Михайловской в ​​Киеве и парк Шелковичный в Славянске. Супруги воспитывают двоих детей – сына Егора и дочь Любовь.

      Отец – Иван Кулеба Дмитриевич – украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины.

      кулеба женя
      Жена Дмитрия Кулебы с детьми

      blog_ava
      Руслан Стефанчук – вице-спикер Верховной Рады: что о нем известно
      сегодня
      32929
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Публикации Евросоюз Европа Европарламент
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дмитрий Кулеба: многолетний дипломат, который стал вице-премьером по евроинтеграции
      сегодня , 21:03 Дмитрий Кулеба: многолетний дипломат, который стал вице-премьером по евроинтеграции
      48
      Чего ждать от монокоалиции Зеленского
      сегодня , 20:30 Чего ждать от монокоалиции Зеленского
      Ірина Поліщук 148
      Военный фотограф: В Украине не умеют помнить своих героев
      сегодня , 20:02 Военный фотограф: В Украине не умеют помнить своих героев
      Євгенія Мазур 68
      Председатель СБУ Иван Баканов: руководитель "Квартал 95" и друг Зеленского
      сегодня , 19:44 Председатель СБУ Иван Баканов: руководитель "Квартал 95" и друг Зеленского
      Ірина Вихрущ 10673
      Продолжит ли Гончарук реформы Гройсмана и что о новом премьере говорят эксперты
      сегодня , 19:01 Продолжит ли Гончарук реформы Гройсмана и что о новом премьере говорят эксперты
      Ірина Поліщук 755
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук