Дмитрий Кулеба: многолетний дипломат, который стал вице-премьером по евроинтеграции

Вице-премьер-министром по европейской интеграции в Украине стал Дмитрий Кулеба. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией политика.

До назначения на должность в правительстве Дмитрий Кулеба занимал должность постоянного представителя Украины при Совете Европы. До него вице-премьеркой по вопросам европейской и евроатлантической интеграции была Иванна Климпуш-Цинцадзе – на эту должность его назначили в 2016 году.

Биография Дмитрия Кулебы

Родился 19 апреля 1981 года в городе Сумы. В 2003 году окончил факультет международного права в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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В 2006 году получил степень кандидата наук в области международного права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Он является автором большого количества публикаций в области международного права, внешней политики Украины и роли коммуникаций в гибридной войне. В 2007 году написал книгу "Участие Украины в международных организациях: правовая теория и практика", а в 2019 – книгу об информационной безопасности "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ".

Карьера

После окончания Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 2003 году Дмитрий Кулеба начал свою дипломатическую карьеру в Министерстве иностранных дел Украины на должности атташе Службы главного юридического советника. За два года стал третьим секретарем управления юридического обеспечения МИД Украины. В 2005-2009 годах был назначен в Постоянное представительство Украины при ОБСЕ.

После этого он работал в секретариате министра иностранных дел Украины, где отвечал за связи с общественностью и вопросы многосторонней дипломатии, в частности, председательство Украины в Комитете министров Совета Европы. В 2013 году Кулеба занял должность советника вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко.

С октября 2013 году он сменил государственную службу на работу в негосударственном секторе. Кулеба стал председателем правления Фонда культурной дипломатии UART. Однако в июне 2014 года вернулся на работу в министерство иностранных дел по приглашению министра Павла Климкина. Занимался вопросами стратегических коммуникаций и внедрением в работу министерства современных технологий коммуникаций и формированием публичной дипломатии Украины.

Личная жизнь

Политик женат на Евгении Кулебой, которая является председателем общественной организации "Город-сад". Она является основательницей успешных проектов – Сквер Небесной Сотни на улице Михайловской в ​​Киеве и парк Шелковичный в Славянске. Супруги воспитывают двоих детей – сына Егора и дочь Любовь.

Отец – Иван Кулеба Дмитриевич – украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины.



Жена Дмитрия Кулебы с детьми