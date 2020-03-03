Гончарук опроверг информацию о заявлении в суд о его отставке
Окружной административный суд Киева зарегистрировал заявление премьер-министра Алексея Гончарука, в котором он просит запретить спикеру Верховной Рады рассматривать вопрос его отставки. Однако в пресс-службе Кабмина такую информацию опровергли.
Об обращении премьера сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.
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В суд поступило заявление Алексея Гончарука, ответчиком в котором определен председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, а третьим лицом – президент Украины Владимир Зеленский.
Истец просит суд запретить Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке Гончарука и кого-либо из членов правительства,
– говорится в сообщении.
Среди других требований заявления:
- запретить председателю Рады выносить на голосование нардепов вопрос об отставке Гончарука и увольнении кого-либо из членов правительства;
- не позволять объявлять результаты голосования парламентариев об отставке Гончарука и увольнении кого-либо из правительства.
Сейчас рассматривают вопрос, есть ли правовые основания для обеспечения иска.
Как заявление комментируют в Кабинете Министров
Однако в пресс-службе Кабмина сообщение о заявлении Гончарука в суд опровергают.
Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности,
– говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства добавили, что всю информацию о деятельности премьера публикуют на официальных ресурсах Кабмина.
Что известно об отставке Гончарука
- Накануне украинские СМИ сообщили, что Гончарук после 6 месяцев работы главой Кабмина уйдет в отставку по собственному желанию. Кандидатами на пост нового главы правительства называли олигарха Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, нынешнего председателя МВД Арсена Авакова и директора по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрия Витренко.
- Сам Гончарук, комментируя данные о своей отставке, заявил, что не писал заявление об увольнении и с президентом об этом не говорил.
- Ранее Гончарук уже подавал Зеленскому заявление об отставке, но президент его не принял. Это произошло 17 января, после того, как в сеть слили скандальную прослушку из кабинета главы правительства.