Гончарук опроверг информацию о заявлении в суд о его отставке

Окружной административный суд Киева зарегистрировал заявление премьер-министра Алексея Гончарука, в котором он просит запретить спикеру Верховной Рады рассматривать вопрос его отставки. Однако в пресс-службе Кабмина такую информацию опровергли.

Об обращении премьера сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

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В суд поступило заявление Алексея Гончарука, ответчиком в котором определен председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, а третьим лицом – президент Украины Владимир Зеленский.

Истец просит суд запретить Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке Гончарука и кого-либо из членов правительства,

– говорится в сообщении.

Среди других требований заявления:

запретить председателю Рады выносить на голосование нардепов вопрос об отставке Гончарука и увольнении кого-либо из членов правительства;

не позволять объявлять результаты голосования парламентариев об отставке Гончарука и увольнении кого-либо из правительства.

Сейчас рассматривают вопрос, есть ли правовые основания для обеспечения иска.

Как заявление комментируют в Кабинете Министров

Однако в пресс-службе Кабмина сообщение о заявлении Гончарука в суд опровергают.

Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства добавили, что всю информацию о деятельности премьера публикуют на официальных ресурсах Кабмина.

Что известно об отставке Гончарука