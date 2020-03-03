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      Гончарук опроверг информацию о заявлении в суд о его отставке

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      Окружной административный суд Киева зарегистрировал заявление премьер-министра Алексея Гончарука, в котором он просит запретить спикеру Верховной Рады рассматривать вопрос его отставки. Однако в пресс-службе Кабмина такую информацию опровергли.

      Об обращении премьера сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

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      В суд поступило заявление Алексея Гончарука, ответчиком в котором определен председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, а третьим лицом – президент Украины Владимир Зеленский.

      Истец просит суд запретить Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке Гончарука и кого-либо из членов правительства,
      – говорится в сообщении.

      Среди других требований заявления:

      • запретить председателю Рады выносить на голосование нардепов вопрос об отставке Гончарука и увольнении кого-либо из членов правительства;
      • не позволять объявлять результаты голосования парламентариев об отставке Гончарука и увольнении кого-либо из правительства.

      Сейчас рассматривают вопрос, есть ли правовые основания для обеспечения иска.

      Как заявление комментируют в Кабинете Министров

      Однако в пресс-службе Кабмина сообщение о заявлении Гончарука в суд опровергают.

      Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности,
      – говорится в сообщении.

      В пресс-службе правительства добавили, что всю информацию о деятельности премьера публикуют на официальных ресурсах Кабмина.

      Что известно об отставке Гончарука

      • Накануне украинские СМИ сообщили, что Гончарук после 6 месяцев работы главой Кабмина уйдет в отставку по собственному желанию. Кандидатами на пост нового главы правительства называли олигарха Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, нынешнего председателя МВД Арсена Авакова и директора по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрия Витренко.
      • Сам Гончарук, комментируя данные о своей отставке, заявил, что не писал заявление об увольнении и с президентом об этом не говорил.
      • Ранее Гончарук уже подавал Зеленскому заявление об отставке, но президент его не принял. Это произошло 17 января, после того, как в сеть слили скандальную прослушку из кабинета главы правительства.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Верховная Рада Владимир Зеленский Окружной административный суд Киева Дмитрий Разумков
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