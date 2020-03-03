Гончарук написал заявление об отставке, – Дубинский

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Он возглавлял Кабинет министров в течение 6 месяцев – с 29 августа 2019 года.

Об этом пишет нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем телеграмм-канале.

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Гончарук написал заявление (об отставке, – 24 канал). Кабмин будет перезагружен,

– отметил нардеп.

По его данным, должность премьер-министра получит Денис Шмыгаль. В то же время кандидатуры на должность нового первого вицепремьера пока нет.

Кто и какие должности сохранит в обновленном правительстве?

Арсен Аваков останется министром внутренних дел Украины;

останется министром внутренних дел Украины; Денис Малюська сохранит пост министра юстиции;

сохранит пост министра юстиции; Анна Новосад будет министром образования и науки Украины;

будет министром образования и науки Украины; Тимофей Милованов – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

– министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Оксана Маркарова – министром финансов Украины;

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В то же время Зеленский сегодня на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:

министра здравоохранения;

министра по делам ветеранов;

министра развития общин и территорий;

министра аграрной политики;

министра энергетики и угольной промышленности.

Также по данным нардепа, в отставку уйдет глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Гончарук уйдет в отставку по собственному желанию. На его место в Кабимн президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру олигарха Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, теперешнего главу МВД Арсена Авакова и директора по развитию бизнеса Нафтогаза Юрия Витренко.

Сам Гончарук, комментируя информацию о своей отставке, ранее заявлял, что не писал заявление об увольнении и с президентом об этом не говорил.

Важно! Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. Именно на этом заседании парламент может отправить в отставку Гончарука и ряд министров действующего правительства.

Почему Гончарук подавал заявление об отставке в январе?

Гончарук 17 января подавал Зеленскому заявление об отставке, но президент его не принял. Это произошло после того, как в Сеть слили скандальную прослушку из кабинета главы правительства.

На записи слышны голоса, похожие на голоса премьера Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

Во время разговора Алексей Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Себя же глава правительства назвал "полным профаном" в экономике".

Впоследствии Гончарук заявил, что фразы на аудио вырваны из контекста и смонтированы. Тем не менее, он написал заявление об отставке.



Кабинет Министров Украины во главе с Гончаруком / Инфографика 24 канала