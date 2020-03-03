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      Гончарук написал заявление об отставке, – Дубинский

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      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Он возглавлял Кабинет министров в течение 6 месяцев – с 29 августа 2019 года.

      Об этом пишет нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем телеграмм-канале.

      Интересно: Большинство украинцев хотят, чтобы правительство Гончарука ушел в отставку: опрос

      Гончарук написал заявление (об отставке, – 24 канал). Кабмин будет перезагружен,
      – отметил нардеп.

      По его данным, должность премьер-министра получит Денис Шмыгаль. В то же время кандидатуры на должность нового первого вицепремьера пока нет.

      Кто и какие должности сохранит в обновленном правительстве?

      • Арсен Аваков останется министром внутренних дел Украины;
      • Денис Малюська сохранит пост министра юстиции;
      • Анна Новосад будет министром образования и науки Украины;
      • Тимофей Милованов – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
      • Оксана Маркарова – министром финансов Украины;

      К теме: Переформатирование Кабмина: какие министры могут уйти в отставку

      В то же время Зеленский сегодня на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:

      • министра здравоохранения;
      • министра по делам ветеранов;
      • министра развития общин и территорий;
      • министра аграрной политики;
      • министра энергетики и угольной промышленности.

      Также по данным нардепа, в отставку уйдет глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

       

       

      Что известно об отставке Гончарука?

      Накануне украинские СМИ сообщили, что Гончарук уйдет в отставку по собственному желанию. На его место в Кабимн президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру олигарха Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, теперешнего главу МВД Арсена Авакова и директора по развитию бизнеса Нафтогаза Юрия Витренко.

      Сам Гончарук, комментируя информацию о своей отставке, ранее заявлял, что не писал заявление об увольнении и с президентом об этом не говорил.

      Важно! Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. Именно на этом заседании парламент может отправить в отставку Гончарука и ряд министров действующего правительства.

      Почему Гончарук подавал заявление об отставке в январе?

      Гончарук 17 января подавал Зеленскому заявление об отставке, но президент его не принял. Это произошло после того, как в Сеть слили скандальную прослушку из кабинета главы правительства.

      На записи слышны голоса, похожие на голоса премьера Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

      Во время разговора Алексей Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Себя же глава правительства назвал "полным профаном" в экономике".

      Впоследствии Гончарук заявил, что фразы на аудио вырваны из контекста и смонтированы. Тем не менее, он написал заявление об отставке.

      Новий Кабінет Міністрів
      Кабинет Министров Украины во главе с Гончаруком / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Верховная Рада Министерство экономического развития и торговли Тимофей Милованов – новости Министерство юстиции Министерство образования и науки Украины Ганна Новосад Денис Малюська Государственная таможенная служба Максим Нефедов Новости Украины Денис Шмыгаль Новости политики Министерство внутренних дел Арсен Аваков Министерство финансов Украины Олександр Дубинский Слуга народа Оксана Маркарова Отставка Гончарука Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
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