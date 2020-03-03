Гончарук написал заявление об отставке, – Дубинский
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Он возглавлял Кабинет министров в течение 6 месяцев – с 29 августа 2019 года.
Об этом пишет нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем телеграмм-канале.
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Гончарук написал заявление (об отставке, – 24 канал). Кабмин будет перезагружен,
– отметил нардеп.
По его данным, должность премьер-министра получит Денис Шмыгаль. В то же время кандидатуры на должность нового первого вицепремьера пока нет.
Кто и какие должности сохранит в обновленном правительстве?
- Арсен Аваков останется министром внутренних дел Украины;
- Денис Малюська сохранит пост министра юстиции;
- Анна Новосад будет министром образования и науки Украины;
- Тимофей Милованов – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Оксана Маркарова – министром финансов Украины;
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В то же время Зеленский сегодня на заседании фракции "Слуга народа" объявит фамилии новых людей на такие должности:
- министра здравоохранения;
- министра по делам ветеранов;
- министра развития общин и территорий;
- министра аграрной политики;
- министра энергетики и угольной промышленности.
Также по данным нардепа, в отставку уйдет глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.
Что известно об отставке Гончарука?
Накануне украинские СМИ сообщили, что Гончарук уйдет в отставку по собственному желанию. На его место в Кабимн президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру олигарха Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, теперешнего главу МВД Арсена Авакова и директора по развитию бизнеса Нафтогаза Юрия Витренко.
Сам Гончарук, комментируя информацию о своей отставке, ранее заявлял, что не писал заявление об увольнении и с президентом об этом не говорил.
Важно! Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы. Именно на этом заседании парламент может отправить в отставку Гончарука и ряд министров действующего правительства.
Почему Гончарук подавал заявление об отставке в январе?
Гончарук 17 января подавал Зеленскому заявление об отставке, но президент его не принял. Это произошло после того, как в Сеть слили скандальную прослушку из кабинета главы правительства.
На записи слышны голоса, похожие на голоса премьера Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.
Во время разговора Алексей Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Себя же глава правительства назвал "полным профаном" в экономике".
Впоследствии Гончарук заявил, что фразы на аудио вырваны из контекста и смонтированы. Тем не менее, он написал заявление об отставке.
Кабинет Министров Украины во главе с Гончаруком / Инфографика 24 канала