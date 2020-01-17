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      Зеленский встретился с Гончаруком: о чем говорили

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      Зеленский и Гончарук провели встречу / 5.ua

      Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком. Президент не принял отставку премьер-министра. А также поставил перед правительством ряд неотложных задач. В частности, предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и госкомпаниях. А также решить ситуацию с премиями "Нафтогаза", обновить правительство и переформатировать министерства.

      О разговоре сообщили на сайте Офиса Президента.

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      Об отставке Гончарука

      Президент сообщил, что ознакомился с заявлением Гончарука об отставке. Он заявил, что не принимает его и дает премьер-министру шанс.

      Я решил предоставить вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество,
      – сказал президент.

      Он также добавил, что сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически.

      Обратите внимание: Гончарук написал заявление об отставке

      О зарплатах министров

      Зеленский призвал Гончарука предложить Офису Президента и ему лично новую концепцию заработных плат для министров и заместителей всех министерств, ведомств и любых других государственных компаний.

      "Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами", – добавил президент. Он отметил, что зарплаты можно будет увеличивать, когда правительство улучшит экономическую ситуацию в стране.

      К теме: Не спекулируйте цифрами, – Гончарук пояснил ситуацию с зарплатами своих министров

      О премиях руководству "Нафтогаза"

      Также президент поручил премьер-министру урегулировать премии топ-менеджеров "Нафтогаза" за получение компенсации от "Газпрома". "Они должны не только быть прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми", – сказал Зеленский.

      Он призвал найти выход из этой ситуации. Если руководство "Нафтогаза" не услышит правительство, людей, юристов, компанию придется полностью перезагрузить.

      Топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить премию в 700 миллионов гривен. Это 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатит Украине российский "Газпром".

      Узнайте больше: Витренко объяснил, за что он с представителями "Нафтогаза" получит огромную премию

      Об обновлении Кабмина

      Зеленский отметил, что не сомневается в честности и профессионализме всех, кто входит в состав Кабмина. Но ради укрепления правительства попросил Гончарука найти слабые места и заменить тех руководителей министерств, которые плохо выполняют свои обязанности.

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      О переформатировании министерств и работе с нардепами

      Президент заявил о необходимости разделения функций в ряде министерств. "У нас было объединение некоторых министерств. Это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет", – подчеркнул он. Однако сейчас, по мнению Зеленского, некоторые министерства следует разделить.

      Зеленский обратился к главе Кабмина с просьбой наладить работу с народными депутатами всех фракций и с парламентскими комитетами. Ведь часто они, получая законопроекты, не имеют времени с ними даже ознакомиться, нормально поработать в комитетах.

      Ответ Гончарука

      Премьер-министр в ответ поблагодарил президента за доверие и согласился с предложенными изменениями. "Меня не пугает перспектива попробовать вернуть предоставленный аванс, кредит доверия, который вы делегировали от имени общества. Для меня это важная задача, большая честь. И мы готовы выполнить поставленные вами задачи", – отметил Гончарук.

      Он пообещал до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о деятельности Кабмина и представить его в парламенте.

      Зеленский встретился с Гончаруком: смотрите видео

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Нафтогаз Зарплата Публикации
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