Зеленский не принял отставку Гончарука и дал ему шанс

Состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Стороны, в частности, обсудили и заявление об отставке, которое написал действующий глава правительства.

Зеленский рассказал, что ознакомился с этим заявлением. Также он заявил, что не принимает отставку Гончарука и дает ему шанс.

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В связи с последними конфликтными ситуациями или со скандалами, или, как угодно, с очень неприятной ситуацией. Вы знаете, какое у меня личное к вам отношение, и вы это прекрасно знаете. И личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал, и мне кажется, что правильно будет предоставить вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и очень беспокоят наше общество,

– отметил президент.

По его словам, говорится про

заработные платы (Гончарук должен предложить Офису Президента и Зеленскому лично новую концепцию заработных плат во всех государственных структурах и органах);

(Гончарук должен предложить Офису Президента и Зеленскому лично новую концепцию заработных плат во всех государственных структурах и органах); ситуацию с премиями в "Нафтогазе" , которые они получили за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже (по словам Зеленского руководители "Нафтогаза" должны быть не только прагматичными менеджерами, а еще и оставаться людьми, потому Гончарук должен найти выход);

, которые они получили за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже (по словам Зеленского руководители "Нафтогаза" должны быть не только прагматичными менеджерами, а еще и оставаться людьми, потому Гончарук должен найти выход); укрепление правительства (Зеленский не сомневается в честности нынешнего Кабмина и просит Гончарука найти слабые места и сделать соответствующие замены);

(Зеленский не сомневается в честности нынешнего Кабмина и просит Гончарука найти слабые места и сделать соответствующие замены); разделение некоторых министерств (есть вопросы к Минэкономике, которое занимается всем, в частности сельским хозяйством, Минкультуры и Министерству ветеранов);

(есть вопросы к Минэкономике, которое занимается всем, в частности сельским хозяйством, Минкультуры и Министерству ветеранов); налаживание работы правительства с депутатами ВР и парламентскими комитетами (Гончарук глубоко знает все процессы, которые происходят в Украине и правительстве, зато депутаты таких знаний не имеют и не имеют времени ознакомиться с непопулярными и реформаторскими законопроектами – это ненормально и надо этот процесс наладить).

"В целом по моему решению хочу вам напомнить о начале нашей работы. Имею в виду, что общество и я предоставили Вам и правительству большой кредит доверия. Поэтому, мне кажется, что Вы еще за этот кредит не рассчитались перед нашим обществом, и у Вас есть много энергии это сделать", – подытожил Зеленский.

Гончарук, со своей стороны, поблагодарил президента за доверие. Премьер согласился с тем, что в его работе действительно есть недостатки.

Вы очень точно перечислили задачи, которые, по моему мнению, должны быть выполненными. Поэтому мы обязательно все эти задачи внимательно изучим и в ближайшее время постараемся выполнить,

– отметил чиновник.

Также глава Кабмина анонсировал, что 14 февраля в парламенте правительство представит отчет своей работы.

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Смотрите видео встречи Зеленского и Гончарука

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