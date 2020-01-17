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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Премьер Гончарук обратился к Раде и объяснил свое заявление об отставке

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      Гончарук после заявления об отставке выступил перед парламентом / pravda.com.ua

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук с трибуны Верховной Рады рассказал, что его заявление об отставке, которое он передал президенту, оформлено в соответствии с Конституцией. Мол, оно написано на имя председателя Верховной Рады, и президент имеет право внести его в парламент в любой момент.

      Именно такой способ подачи заявления об отставке связан с тем, что премьер вместе с президентом пришли к власти единой комондой, чтобы менять страну, пояснил Алексей Гончарук выступая в Верховной Раде.

      Важно! Гончарук написал заявление об отставке

      Мы пришли во власть и менять страну благодаря этому человеку – благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%,
      – заявил премьер.

      Он также подчеркнул, что в последнее время правительство стало жертвой большого количества информационных атак и манипуляций. Мол, их целью является создать раскол внутри властной команды и создать представление о том, что кто-то не уважает президента.

      "Это не правда. Наша сильная позиция заключается в том, что мы – одна команда. Ею мы и хотим оставаться. Поэтому правительство Украины продолжает работать в штатном режиме. До того момента, пока президент не примет решение, кто в большой команде может работать", – пояснил Алексей Гончарук.

      Отдельно он обратился к фракции "Слуги народа", заявив, что ее представители вместе с Кабинетом Министров "сделали очень много для того, чтобы в 2020 году украинцы жили лучше".

      Мы готовы сделать гораздо больше вместе с вами. И для этого нам нужно быть едиными. Я вам очень благодарен за поддержку, которую я уже сегодня получил. Предлагаю вам поддерживать в том же духе – вы крутые, вы будущее этой страны. Вместе мы сделаем больше, спасибо вам,
      – резюмировал Алексей Гончарук.

      Обращение Алексея Гончарука к Раде: смотрите видео

      Процедура отставки премьера: как она происходит и почему это важно

      В Украине, согласно Конституции и законодательству, назначает и отправляет в отставку премьера именно Верховная Рада Украины. Поэтому Алексей Гончарук попал под шквал критики, якобы за "неправильную" подачу заявления об отставке.

      Интересно: Гончарук заявил об отставке: что надо знать о премьер-министра

      Как пояснил сам премьер-министр, он написал заявление на имя председателя Верховной Рады Украины, но дал его президенту. Таким образом он хочет продемонстрировать свое доверие главе государства. Вероятно, из-за записей из Кабмина, которые попали в сеть. На них премьер, в частности, обсуждал президента.

      Что известно о вероятной отставке Гончарука

      Утром 17 января на своей странице в фейсбук Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому. В Офисе Президента сообщили, что глава государства рассмотрит это заявление.

      "Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", – говорится в сообщении премьера.

      Что предшествовало заявлению Гончарука об отставке

      Публикация в сети аудиозаписи так называемой прослушки Гончарука. На нем несколько человек обсуждают подготовку доклада Зеленскому об экономической политике, причинах и последствиях укрепления гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записи говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а называет себя "профаном в экономике".

      Кроме Гончарука, на записи зафиксированы вроде голоса заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, министра финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив и другие. Позже Ковалив опровергла свое участие в таком совещании. А в Кабмине заявили, что не имеют информации о подлинности распространенных аудиозаписей.

      Комментируя аудиозапись, Гончарук заявил, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось". После этого в "Слуге народа" заявили, что не видят причин для отставки премьера.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Слуга народа Президент Украины
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