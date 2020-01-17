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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Зеленский рассмотрит заявление Гончарука об отставке

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      Зеленский рассмотрит заявление Гончарука об отставке / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский получил поданную премьер-министром Алексеем Гончаруком просьбу об отставке. Глава государства рассмотрит это заявление.

      О результатах рассмотрения заявления об отставке Гончарука Офис Президента сообщит отдельно, известили в ведомстве.

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      Утром 17 января Гончарук сообщил в фейсбуке, что написал заявление об отставке и передал его Зеленскому.

      "Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", – говорится в сообщении премьера.

      Отметим, что на первых порах своего президентства Зеленский заявил, что все члены его команды – Кабмин и Офис Президента – перед вступлением на ту или иную должность написали заявления об отставке. Зеленский анонсировал, что все эти заявления у него и он может подписать каждое из них в любую минуту, если будет считать, что политик не справился со своими обязанностями.

      Что предшествовало отставке Гончарука

      Так называемая прослушка Гончарука. 15 января во сети распространили аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада президенту по экономической политике, а также причины и последствия роста курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

      Запись якобы была сделана 16 декабря, и в совещании участвовали, кроме Гончарука, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалев и другие.

      Позже Ковалев опровергла свое участие в совещании. А пресс-служба правительства сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенных аудиозаписей. Сам Гончарук заявил, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось".

      А в "Слуге народа" после публикации "прослушки Гончарука" заявили, что не видят причин для отставки премьера. Политсила также обратилась в СБУ в связи с публикацией соответствующих аудиозаписей.

       

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Офіс Президента Прослушка Гончарука Алексей Гончарук Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики
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