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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Зеленський розгляне заяву Гончарука про відставку

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      Зеленський розгляне заяву Гончарука про відставку / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський отримав подане прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне цю заяву заяву.

      Про результати розгляду заяви про відставку Гончарука Офіс Президента повідомить окремо, сповістили у відомстві.

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      Вранці 17 січня Гончарук повідомив у фейсбуці, що написав заяву про відставку та передав її Зеленському.

      "Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент", – мовиться у дописі прем’єра.

      Зазначимо, що на перших порах свого президентства Зеленський заявив, що всі члени його команди – Кабмін та Офіс Президента – перед вступом на ту чи іншу посаду написали заяви про відставку. Зеленський анонсував, що всі ці заяви в нього і він може підписати кожну з них у будь-яку хвилину, якщо вважатиме, що політик не впорався зі своїми обов'язками.

      Що передувало відставці Гончарука

      Так звана прослушка Гончарука. 15 січня у мережі поширили аудіозапис, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді президенту щодо економічної політики, а також причини і наслідки зростання курсу гривні. Людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про "примітивні" уявлення президента в економіці, а себе називає "профаном в економіці".

      Запис був начебто зроблений 16 грудня, і в нараді брали участь, крім Гончарука, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів та інші.

      Пізніше Ковалів спростувала свою участь у нараді. А пресслужба уряду повідомила, що не має інформації про справжність поширених аудіозаписів. Сам Гончарук заявив, що проти команди президента і уряду "працює багато людей, яким хотілося, щоб нам нічого не вдалося".

      А в "Слузі народу" після публікації "прослушки Гончарука" заявили, що не бачать причин для відставки прем'єра. Політсила також звернулась до СБУ у зв'язку з публікацією відповідних аудіозаписів.

       

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Прослушка Гончарука Олексій Гончарук Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента
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