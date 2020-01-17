Гончарук комунікує зі Зеленським: експерти сказали, хто "копає" під Кабмін

Аудіозапису розмов, одним із учасників яких є нібито прем’єр Олексій Гончарук, наробили галасу в мережі. Такі масові інформаційні атаки експерти пов'язують здебільшого з олігархом Ігорем Коломойського. Ба більше, саме "слуги народу" з його негласної групи навіть ініціювали голосування за відставку Гончарука у фракції.

Давид Арахамія повідомив: "Приходила і наполягала дуже активно, щоб попередньо зробити якесь сигнальне голосування всередині фракції і отримали аж цілих 10 голосів".

До слова: У "Слузі народу" не бачать підстав для відставки Гончарука

На причетність до плівок одіозного олігарха вказують й експерти.



Ігор Коломойський та Олексій Гончарук

"Враховуючи, кого прослуховували і яка інформація викидається, насправді, це ж удар не тільки проти Гончарука як прем'єр-міністра, а проти і ключових осіб Національного банку України. Хто у нас головний ворог Національного банку України? Коломойський", – сказав політолог Володимир Фесенко.

Та, схоже, крісло під прем'єром так і не захиталося. Економіст Сергій Фурса вважає, усе тому, що у так званих "плівках Гончарука", якщо вони реальні, немає до чого професійно причепитися.



Сергій Фурса / Колаж 24 каналу

"Плівки кажуть про те, що є такі міфи, що все погано і треба якось простими словами простим людям, як президент Зеленський, пояснити, що все не так погано. Звинувачувати уряд у тому, що він намагається комунікувати простими словами і розвіювати міфи, ну...", – пояснив Фурса.

Ба більше, у прем'єр-міністра є імунітет щодо примусового звільнення. Верховна Рада висловити недовіру може не раніше осені – план уряду захищає, президент таких повноважень теж немає.

Говорять там про різні кандидатури – Аваков, Вітренко з "Нафтогазу", але не буде вже таких як Гончарук. Він знайшов комунікацію з президентом. Хоча я не виключаю певних ротацій міністрів у Кабінеті Міністрів,

– зазначив політолог Тарас Семенюк.

Не виключають, що так звані "плівки Гончарука" – це не претензія на прем'єрство взагалі. А елементарна помста і спроба внести хаос у політичне та економічне життя країни. Тож експерти радять одне – посилювати політикам та чиновникам захист від прослуховування.

Що відомо про "прослушку Гончарука": коротко

У мережі оприлюднили кілька частин аудіозапису розмов, одним із учасників яких є нібито прем’єр Олексій Гончарук. На записах глава уряду називає себе "профаном" в економіці та говорить про "примітивне розуміння економічних процесів" президентом Зеленського.

Всі записи виклав підозрілий, очевидно, створений для зливу, ютуб-канал "Як обдурити президента". А обурення в соцмережах почали розганяти депутати так званої "групи Коломойського" у "Слузі народу" – Олександр Дубінський, Максим Бужанський і Олександр Куницький – навіть проїхалися шукати Гончарука до Офісу Президента.

Водночас анонімні телеграм-канали почали розповсюджувати інформацію, що Олексій Гончарук у президента вже написав заяву на звільнення. Однак усе це спростувала пресслужба Кабміну, а згодом і особисто прем'єр.