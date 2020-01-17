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      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА
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      АЛЕНА БАБАК ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА

      Гончарук коммуницирует с Зеленским: эксперты сказали, кто "копает" под Кабмин

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      Аудиозаписи разговоров, одним из участников которых якобы является премьер Алексей Гончарук, наделали шума в сети. Такие массовые информационные атаки эксперты связывают в основном с олигархом Игорем Коломойским. Более того, именно "слуги народа" из его негласной группы даже инициировали голосования за отставку Гончарука на фракции.

      Давид Арахамия сообщил: "Приходила и настаивала очень активно, чтобы предварительно сделать какое-то сигнальное голосование внутри фракции и получили целых 10 голосов".

      К слову: В "Слуге народа" не видят оснований для отставки Гончарука

      На причастность к пленкам одиозного олигарха указывают и эксперты.

      коломлйський
      Игор Коломойский и Алексей Гончарук

      "Учитывая, кого прослушивали и какая информация выбрасывается, на самом деле это же удар не только против Гончарука как премьер-министра, а против и ключевых лиц Национального банка Украины. Кто у нас главный враг Национального банка Украины? Коломойский", – сказал политолог Владимир Фесенко.

      Но, похоже, кресло под премьером так и не зашаталось. Экономист Сергей Фурса считает, все потому, что в так называемых "пленках Гончарука", если они реальные, не к чему профессионально придраться.

      фурса сергій
      Сергей Фурса / Коллаж 24 канала

      "Пленки говорят о том, что есть такие мифы, что все плохо и надо как-то простыми словами простым людям, как президент Зеленский, объяснить, что все не так плохо. Обвинять правительство в том, что оно пытается коммуницировать простыми словами и развеивать мифы, ну...", – пояснил Фурса.

      Более того, у премьер-министра есть иммунитет от принудительного увольнения. Верховная Рада может выразить недоверие не раньше осени – план правительства защищает, у президента таких полномочий тоже нет.

      Говорят там о разных кандидатурах: Аваков, Витренко из "Нафтогаза", но не будет уже таких как Гончарук. Он нашел коммуникацию с президентом. Хотя я не исключаю определенных ротаций министров в Кабинете Министров,
      – отметил политолог Тарас Семенюк.

      Не исключают, что так называемые "пленки Гончарука" – это не претензия на премьерство вообще. А элементарная месть и попытка внести хаос в политическую и экономическую жизнь страны. Поэтому эксперты советуют одно – усиливать политикам и чиновникам защиту от прослушивания.

      Что известно о "прослушке Гончарука": коротко

      В сети опубликовали несколько частей аудиозаписи разговоров, одним из участников которых якобы является премьер Алексей Гончарук. На записях глава правительства называет себя "профаном" в экономике и говорит о "примитивном понимании экономических процессов" президентом Зеленским.

      Все записи изложил подозрительный, очевидно, созданный для слива, ютуб-канал "Как обмануть президента". А возмущение в соцсетях начали разгонять депутаты так называемой "группы Коломойского" в "Слуге народа" – Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий – даже проехались искать Гончарука в Офис Президента.

      В то же время анонимные телеграмм-каналы начали распространять информацию, что Алексей Гончарук у президента уже написал заявление на увольнение. Однако все это опровергла пресс-служба Кабмина, а затем и лично премьер.

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Давид Арахамия Кабинет Министров Украины Олександр Дубинский Игорь Коломойский Прослушка Гончарука Алексей Гончарук
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