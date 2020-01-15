В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина: видео
В сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой.
Стороны обсуждают курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. Видео разговора опубликовал ютуб-канал "Как обмануть президента", а затем пост с видео опубликовал нардеп Александр Дубинский в фейсбуке.
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Внимание! Мы не можем гарантировать достоверность записи, которую опубликовал ютуб-канал "Как обмануть президента".
Видео неизвестные подписали так: "История, как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова собирались на совещание к "тупому президенту "Зеленскому".
В целом, стороны советуются, что говорить Зеленскому на встрече в среду, интересующемуся укреплением курса гривны и "откуда дыра в бюджете".
Во время разговора якобы глава Кабмина Алексей Гончарук рассказывает об опасениях украинцев относительно курса гривны после президентских и парламентских выборов.
В начале года население не верило в гривну, потому что гривна была слабее, чем должна была быть. Затем после выборов все рассказывали, что гривна бахнет 50 и так далее. А что гривна сделала? Вернулась в то экономическое положение, которое должно быть,
– отметил Гончарук.
Далее глава Кабмина уверяет, что гривна начала укрепляться и "страхи людей не подтвердились".
Во время разговора Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". Глава Кабмина уточнил, что примитивное значит "простое".
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Гончарук говорит также о том, что он плохо разбирается в экономике. При этом он возглавляет орган исполнительной власти, который, в частности, занимается экономической политикой и управляет объектами государственной собственности.
Также он обсуждает проблему пирамиды облигаций госзайма, пересказывая версии (которые, по словам Гончарука, есть в голове у Зеленского), что на ней зарабатывают то ли Ротшильды, то ли Порошенко, то ли Маркарова с коррупционерами. Причем все это сказано в присутствии самой Маркаровой.
Запись заканчивается на дискуссии о макропоказателях. Вероятно, что позже будут опубликованы новые части разговора.
В то же время на видео звук часто не совпадает с титрами – как в отдельных словах, так и по содержанию.
В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина: видео
Вскоре в сеть слили вторую часть прослушки. В записи якобы участвуют, кроме Гончарука, Рожковой и Маркаровой, министр Тимофей Милованов, заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб и заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.
В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина: видео, часть 2
Ковалив сообщила позже в соцсетях, что на записи не ее голос.
Заметим, что на вечернее заседание фракции Алексей Гончарук не пришел. Телеграмм канал "Легитимный" сообщил, что Гончарук уже написал заявление об отставке и президент может "подписать его в любую минуту".
"Наш источник сообщает, что в Кабмине была прослушка, но Гончарук "молодой" и не догадывался, что его могут слушать", – говорится в сообщении.
В свою очередь в пресс-службе правительства эту информацию опровергли.
Нардеп Дубинский в фейсбуке также опубликовал видео с якобы разговором политиков.
"Иду спросить, правда ли он считает всех нас иди***ми, а президента – примитивным. И действительно ли в следующем году дыра в бюджете увеличится до 100 миллиардов гривен", – написал Дубинский.
Обратите внимание! В последнее время нардепы Александр Дубинский и Максим Бужанский критиковали действующий Кабинет Министров в соцсетях.
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