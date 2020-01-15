Фракция "Слуга народа" провела закрытое заседание: детали

Вечером 15 декабря депутаты "Слуги народа" собрались на внеочередное заседание фракции. Также на заседании присутствуют все министры, зато нет головы правительства Алексея Гончарука.

Отсутствие Гончарука уже подтвердила народная избранница от "Слуги народа" Ирина Верещук в комментарии УНН. Также об этом написали в своих телеграмм каналах нардепы Александр Дубинский и Максим Бужанский.

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По словам Верещук, никаких минстров на заседании нет, зато Дубинский и Бужанский утверждают, что те все же прибыли.

Верещук добавила, что на заседании фракции планировали обсуждать заоблачные премиальные работников Кабмина, рынок земли и игорный бизнес.

По информации журналиста "Украинской правды" Романа Кравца, во время заседания "слуги народа" решили отправить на доработку законопроект об изменениях в регламент Рады. Также создать рабочую группу из всех фракций для написания нового проекта.

Также Кравец сообщил, что дальше по плану на заседании выступят руководители государственных предприятий, которые будут отчитываться за свои зарплаты.

Телеграмм канал "УП. Off the record" пишет, что "слуги народа" также решили не проводить внеочередные заседания 24 и 31 января​.

Кроме того, во время заседания состоялись ссоры из-за Кабмина и его главы Алексея Гончарука. Дело в том, что в сеть слили якобы запись разговора премьера, во время которого он заявил, что "президент имеет примитивное понимание экономики".

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Депутаты из-за этого возмутились, а некоторые даже прибегли к нецензурной лексике. В то же время Бужанский и Дубинский даже подстрекают коллег выразить недоверие премьеру. К ним присоединился Александр Куницкий. Последний вместе с Бужанским пошли искать Гончарука. По их информации, он должен быть в Офисе Президента, но там премьера парламентарии не нашли.

"Украинская правда" со ссылкой на источники подчеркивает, что большинство фракции не готово идти на открытую конфронтацию с Гончаруком.