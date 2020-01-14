Изменения в правительстве Гончарука: когда и кого из министров могут уволить

Президент Зеленский при назначении правительства Гончарука поставил условие: полгода испытательного срока. Кого из министров могут уволить и по каким причинам, – в материале 24 канала.

Кто из новых министров в зоне риска?

По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, оценка деятельности и кадровые решения в отношении отдельных руководителей министерств будут. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в зоне риска из-за конфликтов в этой институции. Но, замечает он, министерство здравоохранения – пороховая бочка. Там всегда скандалы и противоречия. Мало кто из министров долго там задерживался. Исключение – Ульяна Супрун, и то в статусе временно исполняющей обязанности.

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Зоряну Скалецкую могут уволить / Фото УП

Политолог не исключает, что могут быть претензии к министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому из-за истории с высокими премиями чиновников (министр и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен – 24).



Зеленский возмутился высокими премиями министра культуры Бородянского и подчиненных / Фото Facebook

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По мнению Фесенко, отставка вице-премьеров менее вероятна. Хотя могут возникнуть вопросы к вице-премьеру по вопросам цифровой трансформации Михаилу Федорову.

Михаил Федоров свой, но темпы диджитализации не впечатляют. Работа идет, но больше работает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Возможно, Федорова перекинут на другую должность. Например, в Офис президента,

– говорит Владимир Фесенко



Работа Михаила Федорова малозаметная / Фото Facebook

Также в зоне риска могут оказаться руководители министерств из социальной сферы. Там нет конфликтов и скандалов, но и заметной деятельности тоже.

В социальной сфере отсутствуют прорывы и предложения по решению актуальных проблем. А надо заниматься модернизацией социальной политики. У нас традиционная проблема льгот. Во время назначения министра образования не был учтен вопрос статуса. В Анны Новосад проколов нет. Но она очень молодой министр рядом с ректорами, академиками. Глава министерства тоже должен иметь определенный статус,

– считает Фесенко.

В то же время, по мнению экспертов, претензии могут быть, прежде всего, к экономическому блоку. Политэксперт Петр Олещук замечает: из-за проблем с госбюджетом и курсом валют.

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Политолог Тарас Загородний считает, что экономическая политика министра развития экономики Тимофея Милованова неэффективна. Но больше проблем, по его словам, создает Нацбанк. Ревальвация гривны привела к проблемам в бюджете, где заложен курс 27 гривен за доллар. А многие платежи привязаны к доллару. Промышленники потеряли 15% прибыли. Аграрии засеяли поля, закупая все по 27 гривен за доллар, а собирали по 24. Строительная сфера также привязана к доллару.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский убежден в обратном.

Министерство экономики, возглавляемое Тимофеем Миловановым, – по объему выполненной работы одно из лидеров, несмотря на осложнения. Но им удалось сформировать свой законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения, найти компромиссный вариант. Кроме того, много сделано в направлении приватизации госпредприятий,

– отметил Вышлинский.

У кого из министров высокие шансы остаться в правительстве?

По словам наблюдателей, ротации будут очень точечными. Один-два. Скорее всего, они добровольно уйдут в отставку. По мнению экспертов, сохранят свой пост министр внутренних дел Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова, которые работали ранее с Гройсманом.



Авакова точно не уволят? / Фото Facebook

Как отмечает Владимир Фесенко, проявил себя вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Он активен и много коммуницирует там, где этого не может сделать министр внешней политики Пристайко.

Когда и при каких условиях пройдут изменения в правительстве?

По мнению Владимира Фесенко, в конце января будет оценка работы министров, тогда следует ожидать кадровых решений. К тому же, подчеркивает политолог, на кадровые решения будет влиять то, кем заменить министров. Если есть надежный первый заместитель, то это возможный вариант. А если нет, надо искать человека на стороне.



Новый Кабинет Министров / Инфографика 24 канала

В то же время Петр Олещук уверен, что ротация в правительстве пройдет не раньше весны. Кроме того, добавляет эксперт, социально-общественные настроения в обществе также будут играть свою роль.

Сомнительно, что изменения в правительстве будут происходить, пока не примут наиболее важные решения. Продажа земли, изменения в трудовое законодательство и по легализации игорного бизнеса. Этот вопрос под контролем президента Зеленского, одна из его предвыборных оценок. Тот факт, что документ провалила Верховная Рада, Зеленский воспринял болезненно,

– отмечает Петр Олещук.