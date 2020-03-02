Корниенко объяснил, какие претензии у Рады к Кабмину

Перед Украиной есть серьезные вызовы – например эпидемия коронавируса и мировой кризис. Поэтому Верховная Рада должна системно и институционально пересмотреть то, что делает правительство.

Во время внеочередного заседания Верховной Рады Кабинету министров поставят конкретные вопросы. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет "Интерфакс-Украина".

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"Как так случилось, что курс, который выбрало 73% населения и затем подтвердило это большим результатом на парламентских выборах, – это правильный курс и доверие к президенту сохраняется. Но по факту в карманах люди не чувствуют этого, в платежках люди не чувствуют этого, в системных реформах люди не чувствуют этого", – объяснил он.

Корниенко уверен, что правительство должно превратиться в штаб по противодействию тем угрозам, которые сегодня стоят перед Украиной.

С учетом той ситуации с безопасностью, которая есть: коронавирус, возможный финансовый кризис, нам точно нужно просматривать системно и институционально то, что должно делать правительство. Оно должно превратиться в своеобразный штаб по устранению угроз,

– добавил первый заместитель руководителя фракции.

Он также признал, что идея с объединением министерств оказалась неудачной и анонсировал возвращение к дискуссии о создании министерства промышленной политики.

"Идея по укрупнению министерств до конца не сработала, мы об этом уже давно говорим. Идея с тем, чтобы извлечь из поля зрения промышленную политику и вообще экономику как отдельное направление на уровне вице-премьера, тоже не сработала", – сказал народный депутат.

Важно. Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится 4 марта по требованию Владимира Зеленского. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и отчет правоохранительных органов.

Что будет будет рассматривать Верховная Рада 4 марта

допуск иностранных вооруженных сил в Украину для проведения учений в 2020 году (проект закона №3003;

проект закона №3015 о разделе должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 1 марта 2020 года;

проект закона №0025 о ратификации рамочного соглашения с Францией о закупке 20 патрульных катеров;

проект закона №2500д о внесении изменений в закон "О противодействии коррупции" (второе чтение);

Рада также заслушает отчет правоохранительных органов – МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генпрокурора.

В то же время, парламент также рассмотрит вопрос Кабинета министров. Вероятно, на нем будут решать кадровые вопросы – могут уволить нескольких министров.