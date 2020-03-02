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      Разумков рассказал, какие вопросы рассмотрит Рада во время внеочередного заседания

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      Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков во время согласительного совета напомнил депутатам, что в среду, 4 марта, состоится внеочередное заседание, инициированное Президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам спикера парламента, в повестку дня включены сразу 6 вопросов.

      Само же заседание может растянуться на 3-4 часа, спрогнозировал Дмитрий Разумков.

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      Повестка дня заседания достаточно насыщенная. Я думаю, что мы на это потратим 3-4 часа. Если пойдет быстрее, то я надеюсь на консолидированную и эффективную работу всего парламента,
      – подчеркнул председатель парламента.

      Кроме того, он предложил отменить заседание комитетов, которые должны состояться в 14 часов 4 марта. Все для того, чтобы депутаты могли отдохнуть и подготовиться к внеочередному заседанию, которое состоится в 16 часов того же дня.

      Что будет рассматривать Верховная Рада 4 марта

      • допуск иностранных вооруженных сил в Украину для проведения учений в 2020 году (проект закона №3003;
      • проект закона №3015 о разделе должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 1 марта 2020 года;
      • проект закона №0025 о ратификации рамочного соглашения с Францией о закупке 20 патрульных катеров;
      • проект закона №2500д о внесении изменений в закон "О противодействии коррупции" (второе чтение);
      • Рада также заслушает отчет правоохранительных органов – МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генпрокурора.

      В то же время, парламент также рассмотрит вопрос Кабинета министров. Вероятно, на нем будут решать кадровые вопросы – могут уволить нескольких министров.

      К слову: Рада на внеочередном заседании может уволить Сытника и Рябошапку, – СМИ

      Кого из министров могут заменить

      В СМИ появилась информация, что кадровые изменения в Кабинете Министров Украины могут задеть сразу 5 министерств:

      • Министерство иностранных дел;
      • Министерство здравоохранения;
      • Министерство социальной политики;
      • назначение вицепремьера по вопросам промышленности;
      • Министерство оккупированных территорий – возможно, назначат Алексея Резникова.

      Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что во властной команде существует идея "усилить" Кабинет Министров Украины. Впрочем он отметил, что пока рано говорить о том, кого именно могут изменить, потому что предложения "еще на столе".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Дмитрий Разумков Верховная Рада
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