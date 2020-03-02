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      Думаем усилить Кабмин: Гончарук прокомментировал возможные отставки министров

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      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в понедельник, 2 марта, прокомментировал возможные смены руководителей ряда министерств. Он заявил, что в команде есть желание "серьезно усилить правительство".

      Это командное решение, которое, в частности, зависит от президента и депутатов в парламенте, отметил Гончарук во время своего брифинга.

      Важно! Гончарук о своей отставке: Никаких заявлений не писал

      Каким будет финальное решение – я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно сейчас еще на столе. Говорить о том, кого мы планируем заменить, а кого нет, как по мне, немного рановато,
      – резюмировал премьер.

      Кого из министров могут заменить

      В среду, 4 марта, Рада собирается на внеочередное заседание, на котором, в частности, может рассмотреть смену глав ряда министерств. В СМИ появилась информация, что кадровые изменения в Кабинете Министров Украины могут зацепить сразу 5 министерств:

      • Министерство иностранных дел;
      • Министерство здравоохранения;
      • Министерство социальной политики;
      • Назначение вице-премьера по вопросам промышленности;
      • Министерство оккупированных территорий – возможно, назначат Алексея Резникова.

      К слову, сейчас существует единое Министерство ветеранов, оккупированных территорий и переселенцев. Впрочем, в последнее время у власти есть идея разделить его, как это было до августа 2019 года. Премьер Алексей Гончарук ранее уже подтвердил, что есть идея назначить Резникова главой нового старого МинВОТ.

      Относительно вероятных кандидатов на назначение, также известно, что заменить Вадима Пристайко на посту главы МИД может действующий вице-премьер Дмитрий Кулеба.

      Также есть информация, что кадровые изменения могут коснуться и глав Министерства обороны и Министерства финансов.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
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