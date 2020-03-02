Гончарук о своей отставке: Никаких заявлений не писал

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга 2 марта сообщил, что не писал заявление об отставке. То же самое он говорил и во время предыдущего брифинга по итогам работы правительства, который состоялся 26 февраля.

Премьер Гончарук отметил, что по состоянию на 2 марта он не писал никаких заявлений.

Важно: Гончарук не писал заявление, но депутаты готовятся рассматривать его отставку, – журналист

При этом он добавил, что произойдут определенные консультации по его отставке. Скорее всего, это произойдет во время внеочередного заседания Верховной Рады в среду, 4 марта. Ранее именно Владимир Зеленский поручил председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову созвать внеочередное заседание. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы.

Никаких заявлений по состоянию на эту минуту я не писал. Очевидно, что у нас будут об этом (отставке – 24 канал) консультации и с президентом, и с парламентом. На сегодня, я больше ничего комментировать не хочу,

– заявил Гончарук.

На вопрос, связана ли его отставка с олигархом Игорем Коломойским, Гончарук отказался отвечать. Он объяснил, что не хочет "вешать ярлыки и плодить лишние конфликты".

Обратите внимание! Ранее в СМИ появилась информация, что Игорь Коломойский был крайне недоволен кадровыми изменениями в "Центрэнерго", которые сделал Гончарук. Свое недовольство олигарх якобы выразил Зеленскому, а тот "вызвал Гончарука на ковер".

Что известно о якобы отставке Гончарука: главное

28 февраля, украинские СМИ сообщили, что премьер Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Мол, его раздражали постоянные сообщения о поисках замены для него.

Сам Гончарук подчеркнул, что никаких заявлений не писал и с президентом не говорил. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков добавил, что такое заявление от главы правительства еще не поступало.

Между тем СМИ выдвигают возможные кандидатуры политиков, которые могли бы заменить Гончарука на должности. Главными претендентами, по мнению СМИ, является Сергей и Валерий Хорошковский. Среди других кандидатур – Арсен Аваков и Юрий Витренко. Последний опроверг слухи, что он в ближайшее время может возглавить Кабмин.



Кто потенциально может стать премьером / Инфографика 24 канала