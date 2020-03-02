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      Гончарук о своей отставке: Никаких заявлений не писал

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      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга 2 марта сообщил, что не писал заявление об отставке. То же самое он говорил и во время предыдущего брифинга по итогам работы правительства, который состоялся 26 февраля.

      Премьер Гончарук отметил, что по состоянию на 2 марта он не писал никаких заявлений.

      Важно: Гончарук не писал заявление, но депутаты готовятся рассматривать его отставку, – журналист

      При этом он добавил, что произойдут определенные консультации по его отставке. Скорее всего, это произойдет во время внеочередного заседания Верховной Рады в среду, 4 марта. Ранее именно Владимир Зеленский поручил председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову созвать внеочередное заседание. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы.

      Никаких заявлений по состоянию на эту минуту я не писал. Очевидно, что у нас будут об этом (отставке – 24 канал) консультации и с президентом, и с парламентом. На сегодня, я больше ничего комментировать не хочу,
      – заявил Гончарук.

      На вопрос, связана ли его отставка с олигархом Игорем Коломойским, Гончарук отказался отвечать. Он объяснил, что не хочет "вешать ярлыки и плодить лишние конфликты".

      Обратите внимание! Ранее в СМИ появилась информация, что Игорь Коломойский был крайне недоволен кадровыми изменениями в "Центрэнерго", которые сделал Гончарук. Свое недовольство олигарх якобы выразил Зеленскому, а тот "вызвал Гончарука на ковер".

      Что известно о якобы отставке Гончарука: главное

      • 28 февраля, украинские СМИ сообщили, что премьер Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Мол, его раздражали постоянные сообщения о поисках замены для него.
      • Сам Гончарук подчеркнул, что никаких заявлений не писал и с президентом не говорил. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков добавил, что такое заявление от главы правительства еще не поступало.
      • Между тем СМИ выдвигают возможные кандидатуры политиков, которые могли бы заменить Гончарука на должности. Главными претендентами, по мнению СМИ, является Сергей и Валерий Хорошковский. Среди других кандидатур – Арсен Аваков и Юрий Витренко. Последний опроверг слухи, что он в ближайшее время может возглавить Кабмин.

      Хто може стати прем'єром замість Гончарука
      Кто потенциально может стать премьером / Инфографика 24 канала

      Великий пост 2020: история и правила соблюдения
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Отставка Гончарука
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