Гончарук о своей отставке: Никаких заявлений не писал
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга 2 марта сообщил, что не писал заявление об отставке. То же самое он говорил и во время предыдущего брифинга по итогам работы правительства, который состоялся 26 февраля.
Премьер Гончарук отметил, что по состоянию на 2 марта он не писал никаких заявлений.
Важно: Гончарук не писал заявление, но депутаты готовятся рассматривать его отставку, – журналист
При этом он добавил, что произойдут определенные консультации по его отставке. Скорее всего, это произойдет во время внеочередного заседания Верховной Рады в среду, 4 марта. Ранее именно Владимир Зеленский поручил председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову созвать внеочередное заседание. Среди основных вопросов – Кабинет Министров Украины и правоохранительные органы.
Никаких заявлений по состоянию на эту минуту я не писал. Очевидно, что у нас будут об этом (отставке – 24 канал) консультации и с президентом, и с парламентом. На сегодня, я больше ничего комментировать не хочу,
– заявил Гончарук.
На вопрос, связана ли его отставка с олигархом Игорем Коломойским, Гончарук отказался отвечать. Он объяснил, что не хочет "вешать ярлыки и плодить лишние конфликты".
Обратите внимание! Ранее в СМИ появилась информация, что Игорь Коломойский был крайне недоволен кадровыми изменениями в "Центрэнерго", которые сделал Гончарук. Свое недовольство олигарх якобы выразил Зеленскому, а тот "вызвал Гончарука на ковер".
Что известно о якобы отставке Гончарука: главное
- 28 февраля, украинские СМИ сообщили, что премьер Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Мол, его раздражали постоянные сообщения о поисках замены для него.
- Сам Гончарук подчеркнул, что никаких заявлений не писал и с президентом не говорил. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков добавил, что такое заявление от главы правительства еще не поступало.
- Между тем СМИ выдвигают возможные кандидатуры политиков, которые могли бы заменить Гончарука на должности. Главными претендентами, по мнению СМИ, является Сергей и Валерий Хорошковский. Среди других кандидатур – Арсен Аваков и Юрий Витренко. Последний опроверг слухи, что он в ближайшее время может возглавить Кабмин.
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