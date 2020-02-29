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      Гончарук не писал заявления, но депутаты готовятся рассматривать его отставку, – журналист

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      Журналист Роман Кравец в своем личном телеграм-канале сообщил, что якобы Премьер-министр Украины в закрытом чате заверил министров, что не писал заявления о своей отставке.

      В то же время депутаты готовятся отправить его в отставку в среду, 4 марта, написал Роман Кравец.

      К слову: Гончарук таки уходит в отставку, потому что ему надоело, – СМИ

      В этом контексте сразу несколько важных аспектов, от которых может зависеть возможность смены руководителя украинского правительства.

      Самое первое, у действующего премьера есть годовой иммунитет после того, как Верховная Рада поддержала его программу действий. Парламент проголосовал за программу действий Кабмина Гончарука 30 сентября 2019 года.

      В таком случае премьер-министр может уйти в отставку, лишь когда парламент поддержит его собственное заявление об отставке. Если такое он не писал, то и волноваться не было бы чего, но есть одно "но".

      Еще 17 января Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке. Впрочем сделал он это не на имя председателя Верховной Рады, как предусмотрено законодательством, а на имя президента Украины.

      Тогда сам Гончарук это объяснил очень просто – после громкого скандала с его прослушиванием он будто хотел показать президенту свою верность и доверие.

      Получается, что теперь все вместе с заявлением премьера в руках Владимира Зеленского. Впрочем, пока непонятно, может ли Рада приступить к рассмотрению заявления, написанного на имя президента, но не председателя Верховной Рады.

      Что известно о возможной отставке Гончарука

      В пятницу, 28 февраля, украинские средства массовой информации сообщили, что якобы премьер Алексей Гончарук повторно написал заявление об отставке. Мол, его разозлили постоянные сообщения о поисках замены для него.

      СМИ также сообщили, что последней каплей для Гончарука стала встреча между Владимиром Зеленским, министром юстиции Денисом Малюськой и олигархом Игорем Коломойским. Там глава государства якобы раскритиковал министра, который считался близким к премьеру человеком.

      Также уже появился список с вероятными кандидатами на замену Гончарука:

      • Сергей Тигипко;
      • Валерий Хорошковский;
      • Арсен Аваков;
      • Юрий Витренко.

      Кабінет Міністрів України, майбутній прем'єр
      Кто может заменить Гончарука на посту премьер-министра / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики Верховная Рада
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