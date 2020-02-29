Гончарук таки уходит в отставку, потому что ему надоело, – СМИ

Алексей Гончарук 28 февраля повторно подал прошение об отставке Президенту Владимиру Зеленскому. Нынешний премьер-министр настаивает на удовлетворении его просьбы.

Гончарука раздражали сообщения в СМИ о поисках замены для него, об этом сообщает "НВ" со ссылкой на свои источники.

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Премьеру также якобы не нравится то, что президент Владимир Зеленский не только не защищает Кабмин, но и не отрицает поиск кандидатур, отмечает издание.

Источники сообщают, что последней каплей для Гончарука стала встреча между Владимиром Зеленским, министром юстиции Денисом Малюськой и олигархом Игорем Коломойским. Там глава государства якобы раскритиковал министра, который считался близким к премьеру человеком.

Изменения после прихода Ермака

Издание отмечает, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса Президента. Так, предыдущий руководитель ОПУ Андрей Богдан якобы значительно больше поддерживал нынешнего премьера.

Исполняющим обязанности премьера может стать Денис Шмигаль, который недавно стал вицепремьером в правительстве.

Важно. Президент Владимир Зеленский созывает 4 марта внеочередное заседание парламента. Среди официально объявленных вопросов – Кабинет Министров Украины и отчет правоохранительных органов.

Отставка Гончарука: что надо знать

О вероятной отставке нынешнего премьера написал ряд СМИ. По данным источников, президент рассматривает кандидатуры на пост нового главы правительства. Среди них основная – Сергей Тигипко , который подпадает под люстрацию.

, который подпадает под люстрацию. Сам Гончарук также прокомментировал слухи. Премьер отметил, что такая информация в СМИ появляется уже не впервые, поэтому он к ней привык. В то же время он не возразил, что кабмин ждет усиления советниками "или людьми на определенных должностях".

Информация об увольнении Алексея Гончарука появляется не впервые. Так, громкий скадал возник после того, как в сеть слили прослушку разговора , одним из участников которого был Алексей Гончарук. Тогда якобы Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". Себя же глава правительства назвал "полным профаном в экономике".

, одним из участников которого был Алексей Гончарук. Тогда якобы Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". Себя же глава правительства назвал "полным профаном в экономике". После ситуации с пленками Гончарук подал документ об уходе на рассмотрение Зеленского. Что интересно, уволить Гончарука может только Верховная Рада. Наконец вечером 17 января Зеленский "дал еще один шанс" Гончаруку, провел с ним совместную встречу и дал ряд поручений.

Интересно. Украинцы стали хуже относиться к действиям правительства. Так, по сравнению с декабрем 2019 года, в феврале положительное отношение к Кабмину Гончарука упало на 14%. Так, 44% опрошенных думает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета Министров.

Интересно: Зеленский и Гончарук говорили на Банковой из-за слухов о смене премьера, – СМИ



Кто потенциально может стать премьером / Инфографика 24 канала