Гончарук таки йде у відставку, бо йому набридло, – ЗМІ

Олексій Гончарук 28 лютого повторно подав прохання про відставку Президенту Володимиру Зеленському. Нинішній прем'єр-міністр наполягає на задоволенні його прохання.

Гончарука роздратували повідомленні у ЗМІ про пошуки заміни для нього, про це повідомляє "НВ" із посиланням на свої джерела.

Важливо: Зеленський скликає Раду: ЗМІ з'ясували, яких міністрів можуть звільнити

Прем'єру також нібито не подобається те, що президент Володимир Зеленський не лише не захищає Кабмін, але й не заперечує пошук кандидатур, зазначає видання.

Джерела повідомляють, що останньою краплею для Гончарука стала зустріч між Володимиром Зеленським, міністром юстиції Денисом Малюською та олігархом Ігорем Коломойським. Там глава держави нібито розкритикував міністра, який вважався близькою до прем'єра людиною.

Зміни після приходу Єрмака

Видання зазначає, що позиції Гончарука значно ослабли після приходу Андрія Єрмака на посаду глави Офісу Президента. Так, попередній керівник ОПУ Андрій Богдан нібито значно більше підтримував теперішнього прем'єра.

Виконувачем обов’язків прем'єра може стати Денис Шмигаль, який нещодавно став віцепрем'єром в уряді.

Важливо. Президент Володимир Зеленський скликає 4 березня позачергове засідання парламенту. Серед офіційно оголошених питань – Кабінет Міністрів України та звіт правоохоронних органів.

Відставка Гончарука: що треба знати

Цікаво. Українці почали гірше ставитися до дій уряду. Так, у порівнянні з груднем 2019 року, у лютому позитивне ставлення до Кабміну Гончарука впало на 14%. Так, 44% опитаних, думає, що треба відправити у відставку чинний склад Кабінету Міністрів.

Цікаво: Зеленський та Гончарук говорили на Банковій через чутки про зміну прем'єра, – ЗМІ



Хто потенційно може стати прем'єром / Інфографіка 24 каналу