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      Скільки себе пам'ятаю, мене звільняють, – Гончарук про відставку

      - Читать новость на русском
      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук / 24 канал

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прокоментував чутки про свою відставку. Він сказав, що заяву про звільнення не писав і з президентом про це не говорив.

      Як сказав прем'єр-міністр на брифінгу за підсумками засідання уряду, інформація про його відставку у ЗМІ з'являється вже не вперше, тож він до неї звик.

      Важливо! Кастинг стартував: хто, ймовірно, може зайняти крісло прем'єр-міністра

      "Я скільки себе пам'ятаю, мене звільняють", – зазначив Гончарук.

      Він додав, що з Сергієм Тігіпком, якому пророкують крісло прем'єра, Гончарук зустрічався. Прем'єр-міністр пояснив, що протягом місяця зустрічався з багатьма іншими людьми, адже уряд шукає радників. 

      Що відомо про зміну прем'єр-міністра: головне

      • Українські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський може призначити Сергія Тігіпка прем'єр-міністром України.
      • За словами шефредакторки LB.ua Соні Кошкіної, чинний глава уряду піде у відставку за власним бажанням. Після цього на позачерговій сесії Верховної Ради відбудеться голосування. Кошкіна додала, що голоси для призначення Тігіпка у Раді є.
      • Ще одним ймовірним кандидатом на крісло прем'єра розглядали Валерія Хорошковського. Це український бізнесмен та політик, був віцепрем'єром часів Януковича та керівником СБУ.

      До слова, це вже не перша інформація про відставку Гончарука. 15 січня у мережі поширили запис розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну. Фігуранти виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. Згодом Гончарук заявив, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані, однак вранці 17 січня він подав заяву на звільнення Зеленському, хоча звільнити Гончарука може лише Верховна Рада.

      Що відомо про Сергія Тігіпка?Це український олігарх, політичний діяч, нардеп, голова партій "Трудова Україна", та "Сильна Україна". У 1992 році був головою правління "Приватбанку". Тігіпко також був віцепрем'єром при прем'єр-міністрі Павлі Лазаренку в 1997 році. У 1999 – 2000 роках він був міністром економіки в уряді тодішнього прем'єра Віктора Ющенка.

      Він підпадає під люстрацію і за законом не може працювати на вищих посадах в Україні. Він був віцепрем'єр-міністром при Миколі Азарові. А у 2012 році – заступником голови "Партії регіонів".

      Бізнес Сергія Тігіпка
      Бізнес Сергія Тігіпка / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Сергій Тігіпко Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олексій Гончарук
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