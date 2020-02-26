Сколько себя помню – меня увольняют, – Гончарук об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал слухи о своей возможной отставке. Гончарук сказал, что заявление об увольнении он не писал и с президентом не говорил.

Как сказал премьер-министр на брифинге по итогам заседания правительства, информация о его отставке в СМИ появляется уже не в первый раз, и он к ней привык.

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"Я сколько себя помню, меня увольняют", – отметил Гончарук.

Он добавил, что с Сергеем Тигипко, которому прочат кресло премьера, Гончарук встречался. Премьер-министр пояснил, что в течение месяца встречался со многими другими людьми, ведь правительство ищет советников.

Что известно об изменении премьер-министра: главное

Украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский может назначить Сергея Тигипко премьер-министром Украины.

По словам шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, действующий глава правительства уйдет в отставку по собственному желанию. После этого на внеочередной сессии Верховной Рады состоится голосование. Кошкина добавила, что голоса для назначения Тигипко в Раде есть.

Еще одним вероятным кандидатом на кресло премьера рассматривали Валерия Хорошковского. Это украинский бизнесмен и политик, был вице-премьером времен Януковича и руководителем СБУ.

К слову, это уже не первая информация об отставке Гончарука. 15 января во сети распространили запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. Фигуранты производили объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. Впоследствии Гончарук заявил, что фразы аудио вырваны из контекста и смонтированы, однако утром 17 января он подал заявление на увольнение Зеленскому, хотя уволить Гончарука может только Верховная Рада.

Что известно о Сергее Тигипко?Это украинский олигарх, политический деятель, нардеп, глава партии "Трудовая Украина", и "Сильная Украина". В 1992 году был главой правления "Приватбанка". Тигипко также был вице-премьером при премьер-министре Павле Лазаренко в 1997 году. В 1999 – 2000 годах он был министром экономики в правительстве тогдашнего премьера Виктора Ющенко.



Он подпадает под люстрацию и по закону не может работать на более высоких должностях в Украине. Он был вице-премьер-министром при Николае Азарове. А в 2012 году – заместителем главы "Партии регионов".



Бизнес Сергея Тигипко / Инфографика 24 канала

