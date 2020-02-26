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      Кастинг стартовал: кто, вероятно, может занять кресло премьер-министра

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      Почему Зеленский может изменить премьер-министра? / Сайт президента

      Алексей Гончарук подаст в отставку сам в любой момент, когда об этом скажет президент.

      По данным источников Цензор.Нет, президент Владимир Зеленский проводит активные консультации, чтобы заменить главу Кабмина и ряд министров в ближайшее время. Это сейчас основная задача для главы ОП Андрея Ермака. Предполагается, что Алексей Гончарук подаст в отставку сам в любой момент, когда об этом скажет президент. Вопрос с заменой будет решен, после того как Зеленский сложит вокруг себя новую выигрышную комбинацию, которая поможет ему стабилизировать власть и удержать рейтинг перед местными выборами. Пока на конечном варианте нового премьера Зеленский не остановился, вбросы новых имен делаются самим президентом с научными целями – посмотреть как будут расходиться волны по воде и насколько удобно ему на таких волнах кататься. Зеленский проводит не рациональную, а эмоциональную политику, основанную не на стратегии и последовательности, а на эмоциях, ощущениях и социологии.

      Ознакомтесь: Назначение Тигипко премьером состоится в ближайшее время, – СМИ

      Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую "инвестиционную няню", которая будет приносить только хорошие новости, не будет втравливать его в конфликты, будет сама решать ключевые задачи и брать на себя основные риски, сохраняя президенту свободу действий и выступлений.

      К каким вариантам решения пришел Зеленский?

      Всех облетела кандидатура Сергея Тигипко – но эта кандидатура еще далеко не стала планом действий Зеленского. Тигипко свой среди своих для всех украинских олигархов и владельцев крупнейших телеканалов – а это для рейтинга власти в Украине имеет ключевое значение. Тигипко был создателем банка "Приват" совместно с Коломойским, работал с Кучмой и Пинчуком, работал с Суркисом и Медведчуком, вступил в Партию регионов и в правительстве Азарова работал (один период – вместе с Порошенко).

      Клеймо ПР у общества уже забылось, но у Тигипко есть проблема, которая ставит весь этот проект под вопрос – люстрация. Как обойти люстрацию? Путем подачи в суд согласно решению Европейского суда по правам человека. Но если Тигипко выиграет такой суд – значит возникнет прецедент возвращения и других высокопоставленных руководителей. По данным Цензор.Нет, Тигипко предложили пост первого вице-премьер-министра, которая сейчас в Кабмине Гончарука остается до сих пор вакантной. Впрочем, не следует переоценивать значение вброса имени Тигипко – вполне вероятно, что это очередная волна.

      В числе кандидатов в премьер-министры или на пост первого вице-премьер-министра – министр внутренних дел Арсен Аваков. Аваков дееспособен, но у него большой антирейтинг, и это большой сдерживающий фактор для Зеленского. С другой стороны, все владельцы основных телеканалов с Аваковым в хороших отношениях.

      Юрий Витренко, один из руководителей "Нафтогаза" – он был одним из фаворитов и в августе, когда президент выбрал Алексея Гончарука. Его кандидатура весьма компромиссна, но вместе в Офисе опасаются повторения экспериментов на такой высокой должности.

      Валерий Хорошковский в качестве кандидата в премьер-министры пока не рассматривается.

      Полагаю, что у президента могут возникнуть и новые варианты на разные должности – не исключено, что услышим и других медийных людей. Саакашвили, допустим.

      Критерии кандидатов весьма размыты. А медийность, репутация, компетентность и управленческий опыт во власти у нас не пока еще не сочетаются.

      К слову: Судьба медиа-империи: Хорошковский может забрать "Интер"

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Владимир Зеленский Новости политики Сергей Тигипко Публикации Люстрация Новое правительство Андрей Ермак Юрий Витренко Валерий Хорошковский
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