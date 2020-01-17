Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

Алексей Гончарук в фейсбуке написал, что он пришел на должность, чтобы выполнять программу президента.

Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в Парламент,

– заявил Гончарук.

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Глава Кабмина написал, что его команда – "команда порядочных людей", а также заверил, что на "топ-уровне в правительстве коррупции нет".

Гончарук подчеркнул, что за несколько месяцев достаточно сложно уничтожить криминальные схемы, но нужно не останавливаться.Политик напомнил о слиты записи прослушки в его кабинете. Он подчеркнул, что все видео смонтировано из фрагментов записей совещаний в правительстве".

Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда – не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда,

– написал политик.

По словам Гончарука, он написал заявление об отставке именно для того, чтобы убрать любые сомнения "нашего уважения и доверия к президенту".

Реакция Офиса Президента

В Офисе Президента уже отреагировали на заявление главы Кабмина Алексея Гончарука. В пресс-службе сообщили, что Зеленский рассмотрит заявление и о результатах сообщат отдельно.

Важно! Владимир Зеленский заявлял, что все члены его команды (Кабмин и Офис Президента) перед тем, как поступить на ту или иную должность написали заявления об отставке. Президент может подписать заявление в любую минуту, если сочтет, что политик не справляется со своими обязанностями.

Скандал с "прослушкой Гончарука": главное

15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса:

Премьера Алексея Гончарука,

Заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой,

Главы Минфина Оксаны Маркаровой,

Министра развития экономики Тимофея Милованова,

Заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба,

Заместительницы главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

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При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

В Кабинете министров опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении. Первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что для отставки премьер-министра Алексея Гончарука нет оснований.

Обратите внимание! Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский. Он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.

Что говорит об этом Дубинский: Дубинский ответил, он ли слил запись прослушки Гончарука в соцсети