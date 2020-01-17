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      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Гончарук написал заявление об отставке

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      Алексей Гончарук

      Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в парламент.

      Алексей Гончарук в фейсбуке написал, что он пришел на должность, чтобы выполнять программу президента.

      Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в Парламент,
      – заявил Гончарук.

      Ранее: В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина: видео

      Глава Кабмина написал, что его команда – "команда порядочных людей", а также заверил, что на "топ-уровне в правительстве коррупции нет".

      Гончарук подчеркнул, что за несколько месяцев достаточно сложно уничтожить криминальные схемы, но нужно не останавливаться.Политик напомнил о слиты записи прослушки в его кабинете. Он подчеркнул, что все видео смонтировано из фрагментов записей совещаний в правительстве".

      Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда – не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда,
      – написал политик.

      По словам Гончарука, он написал заявление об отставке именно для того, чтобы убрать любые сомнения "нашего уважения и доверия к президенту".

      Реакция Офиса Президента

      В Офисе Президента уже отреагировали на заявление главы Кабмина Алексея Гончарука. В пресс-службе сообщили, что Зеленский рассмотрит заявление и о результатах сообщат отдельно.

      Важно! Владимир Зеленский заявлял, что все члены его команды (Кабмин и Офис Президента) перед тем, как поступить на ту или иную должность написали заявления об отставке. Президент может подписать заявление в любую минуту, если сочтет, что политик не справляется со своими обязанностями.

      Скандал с "прослушкой Гончарука": главное

      15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса:

      • Премьера Алексея Гончарука,
      • Заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой,
      • Главы Минфина Оксаны Маркаровой,
      • Министра развития экономики Тимофея Милованова,
      • Заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба,
      • Заместительницы главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

      В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

      Важно: "Слуги народа" обратились в СБУ за прослушку Гончарука

      При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

      В Кабинете министров опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении. Первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что для отставки премьер-министра Алексея Гончарука нет оснований.

      Обратите внимание! Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александр Дубинский. Он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.

       Что говорит об этом Дубинский: Дубинский ответил, он ли слил запись прослушки Гончарука в соцсети

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Офіс Президента Верховная Рада Прослушка Гончарука Скандал Алексей Гончарук Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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