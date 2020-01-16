"Слуги народа" обратились в СБУ из-за прослушки Гончарука

Нардепы из фракции "Слуга народа" обратились в СБУ из-за обнародования в сети аудиозаписи якобы разговора, одним из главных участников которой является премьер-министр Алексей Гончарук.

Пока нет никакой информации о целостности и достоверности пленок, об этом заявила представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк, пишет Укринформ.

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Шуляк отметила, что аудиозаписи имеют большой резонанс в обществе. Нардепы от "Слуги народа" обратились в СБУ для расследования ситуации.

Мы, группа народных депутатов, обратились в Службу безопасности Украины сегодня для того, чтобы они организовали всестороннее исследование для того, чтобы установить, во-первых, источники происхождения такой информации. Во-вторых – целостность такой информации, нет ли признаков монтажа или вмешательства в звуковую информацию,

– сказала она.

При этом депутат подчеркнула, что самое важное – установить законность получения этой информации. Шуляк считает, что существует три пути получения этой информации, если она таки является достоверной. Первый из них – уголовное расследование, которого нет.

"Во-вторых, в рамках контрразведывательной деятельности. О такой деятельности нам неизвестно. И третье, самое неприятное, такая информация может быть достоверной, если она была получена незаконным способом при установлении технических средств в помещении чиновников, где проводятся совещания", – отметила депутат .

Первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что для отставки премьер-министра Алексея Гончарука нет оснований. Если бы даже парламент выразил премьеру недоверие, то это было бы нарушением Конституции.

Скандал с "прослушкой Гончарука": основное

15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой, министра развития экономики Тимофея Милованова, заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

Обратите внимание! Одним из первых опубликовал видео в фейсбуке Александрович Дубинский. Он и нардеп Максим Бужанский последнее время критикуют Кабмин в соцсетях.

Как утверждается, запись была сделан 16 декабря, и в совещании участвовали, кроме Гончарука, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив и другие.

В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое"). Сам Гончарук также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

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В то же время в соцсетях появилась информация о том, что Гончарук якобы написал заявление на увольнение. Однако впоследствии Кабинет министров это опроверг. Сам Гончарук заявил, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось".