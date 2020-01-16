Это просто нарезка фраз, чтобы создать сенсацию: Арахамия прокомментировал "прослушку Гончарука"
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по правительству и руководством Нацбанка.
Арахамия не отрицает, что на аудио голос Гончарука.
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Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию. Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась 3 часа,
– отметил Арахамия.
Он считает, что записи опубликовал кто-то из участников этой встречи.
В то же время, глава фракции "Слуга народа" назвал большой проблемой ситуацию, когда премьера прослушивают в его же кабинете. Он отметил, что это опасно, потому что там обсуждаются вопросы национальной безопасности и государственной тайны.
Арахамия также рассказал, что во время вчерашнего заседания фракции депутаты Андрей Дубинский и Максим Бужанский предлагали провести "сигнальное" голосование относительно объявления недоверия Гончаруку, но эту инициативу поддержали лишь 10 человек и, по словам главы фракции, "все голоса связаны с одной и той же группой".
Комментируя слова, которые якобы говорит на записи Гончарук, о том, что у президента Владимира Зеленского "туман в голове", Арахамия сказал, что премьер и глава государства должны выяснять свои отношения лично и это не должно быть предметом публичных обсуждений.
Я не думаю, что у Гончарука такая позиция. Я много раз был на совещаниях, я вижу, как он уважает нашего президента, как они друг друга уважают. Если выдергивать из контекста, то могут быть "чудесные" нарезки,
– добавил Арахамия.
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Скандал с "прослушкой Гончарука": основное
15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса:
- Премьера Алексея Гончарука,
- Заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой,
- Руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой,
- Министра развития экономики Тимофея Милованова,
- Заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба,
- Заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.
В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое").
- "Глава Кабмина" также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.
Реакция правительства и Гончарука
В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.
Сам Гончарук считает, что появление в сети записей разговоров с его участием является кампанией о нем лично и президенте Владимире Зеленском в частности. Как подчеркнул глава правительства, с самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось.
В то же время, заместитель главы Офиса Президента Кузнецова заявила, что не была на совещании, будто тайную запись которой опубликовали в сети.