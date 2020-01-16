Это просто нарезка фраз, чтобы создать сенсацию: Арахамия прокомментировал "прослушку Гончарука"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал опубликованные в сети аудиозаписи якобы разговора премьер-министра Алексея Гончарука с коллегами по правительству и руководством Нацбанка.

Арахамия не отрицает, что на аудио голос Гончарука.

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Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы создать сенсацию. Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая длилась 3 часа,

– отметил Арахамия.

Он считает, что записи опубликовал кто-то из участников этой встречи.

В то же время, глава фракции "Слуга народа" назвал большой проблемой ситуацию, когда премьера прослушивают в его же кабинете. Он отметил, что это опасно, потому что там обсуждаются вопросы национальной безопасности и государственной тайны.

Арахамия также рассказал, что во время вчерашнего заседания фракции депутаты Андрей Дубинский и Максим Бужанский предлагали провести "сигнальное" голосование относительно объявления недоверия Гончаруку, но эту инициативу поддержали лишь 10 человек и, по словам главы фракции, "все голоса связаны с одной и той же группой".

Комментируя слова, которые якобы говорит на записи Гончарук, о том, что у президента Владимира Зеленского "туман в голове", Арахамия сказал, что премьер и глава государства должны выяснять свои отношения лично и это не должно быть предметом публичных обсуждений.

Я не думаю, что у Гончарука такая позиция. Я много раз был на совещаниях, я вижу, как он уважает нашего президента, как они друг друга уважают. Если выдергивать из контекста, то могут быть "чудесные" нарезки,

– добавил Арахамия.

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Скандал с "прослушкой Гончарука": основное

15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса:

Премьера Алексея Гончарука,

Заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой,

Руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой,

Министра развития экономики Тимофея Милованова,

Заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба,

Заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое").

"Глава Кабмина" также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

Реакция правительства и Гончарука

В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.

Сам Гончарук считает, что появление в сети записей разговоров с его участием является кампанией о нем лично и президенте Владимире Зеленском в частности. Как подчеркнул глава правительства, с самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось.

В то же время, заместитель главы Офиса Президента Кузнецова заявила, что не была на совещании, будто тайную запись которой опубликовали в сети.