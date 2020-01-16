Це просто нарізка фраз, щоб створити сенсацію: Арахамія прокоментував "прослушку Гончарука"
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував опубліковані в мережі аудіозаписи нібито розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука з колегами по уряду та керівництвом Нацбанку.
Арахамія не заперечує, що на аудіо голос Гончарука.
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Це просто нарізка якихось фраз різних людей у різний час, щоб створити сенсацію. Як я розумію, це була склейка стратегічної сесії щодо фінстабільності, що тривала три години,
— зазначив Арахамія.
Він вважає, що записи опублікував хтось з учасників цієї зустрічі.
Водночас, глава фракції "Слуга народу" назвав великою проблемою ситуацію, коли прем'єра прослуховують у його ж кабінеті. Він наголосив, що це небезпечно, бо там обговорюються питання національної безпеки та державної таємниці.
Арахамія також розповів, що під час вчорашнього засідання фракції депутати Андрій Дубинський і Максим Бужанський пропонували провести "сигнальне" голосування щодо оголошення недовіри Гончаруку, але цю ініціативу підтримали лише 10 людей і, за словами глави фракції, "всі голоси пов'язані з однією і тією ж групою".
Коментуючи слова, які нібито каже на записі Гончарук, про те, що у президента Володимира Зеленського "туман в голові", Арахамія сказав, що прем’єр і глава держави повинні з’ясовувати свої стосунки особисто і це не має бути предметом публічних обговорень.
Я не думаю, що у Гончарука така позиція. Я багато разів був на нарадах, я бачу, як він поважає нашого президента, як вони один одного поважають. Якщо висмикувати з контексту, то можуть бути "чудові" нарізки",
— додав Арахамія.
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Скандал із "прослушкою Гончарука": основне
15 січня у мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси:
- Прем'єра Олексія Гончарука,
- Заступника голови НБУ Катерини Рожкової,
- Очільниці Мінфіну Оксани Маркарової,
- Міністра розвитку економіки Тимофія Милованова,
- Заступника голови НБУ Дмитра Сологуба,
- Заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.
В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").
- "Голова Кабміну" також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.
Реакція уряду і Гончарука
У Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що Гончарук після оприлюднення цих записів написав заяву про звільнення.
Сам Гончарук вважає, що поява у мережі записів розмов за його участю є кампанією про нього особисто та президента Володимира Зеленського зокрема. Як підкреслив глава уряду, із самого початку проти команди президента й уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося.
Водночас, заступниця голови Офісу Президента Ковалів заявила, що не була нанараді, начебто таємний запис якої опублікували у мережі.