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      ВІДСТАВКА УРЯДУ РОСІЇ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Це просто нарізка фраз, щоб створити сенсацію: Арахамія прокоментував "прослушку Гончарука"

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      Давид Арахамія / censor.net.ua

      Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував опубліковані в мережі аудіозаписи нібито розмови прем'єр-міністра Олексія Гончарука з колегами по уряду та керівництвом Нацбанку.

      Арахамія не заперечує, що на аудіо голос Гончарука.

      До теми: У мережу злили неоднозначну розмову Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну: відео

      Це просто нарізка якихось фраз різних людей у різний час, щоб створити сенсацію. Як я розумію, це була склейка стратегічної сесії щодо фінстабільності, що тривала три години,
      — зазначив Арахамія.

      Він вважає, що записи опублікував хтось з учасників цієї зустрічі.

      Водночас, глава фракції "Слуга народу" назвав великою проблемою ситуацію, коли прем'єра прослуховують у його ж кабінеті. Він наголосив, що це небезпечно, бо там обговорюються питання національної безпеки та державної таємниці.

      Арахамія також розповів, що під час вчорашнього засідання фракції депутати Андрій Дубинський і Максим Бужанський пропонували провести "сигнальне" голосування щодо оголошення недовіри Гончаруку, але цю ініціативу підтримали лише 10 людей і, за словами глави фракції, "всі голоси пов'язані з однією і тією ж групою".

      Коментуючи слова, які нібито каже на записі Гончарук, про те, що у президента Володимира Зеленського "туман в голові", Арахамія сказав, що прем’єр і глава держави повинні з’ясовувати свої стосунки особисто і це не має бути предметом публічних обговорень.

      Я не думаю, що у Гончарука така позиція. Я багато разів був на нарадах, я бачу, як він поважає нашого президента, як вони один одного поважають. Якщо висмикувати з контексту, то можуть бути "чудові" нарізки",
      — додав Арахамія.

      Знайте більше: Фракція "Слуга народу" провела закрите засідання: деталі

      Скандал із "прослушкою Гончарука": основне

      15 січня у мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси:

      • Прем'єра Олексія Гончарука,
      • Заступника голови НБУ Катерини Рожкової,
      • Очільниці Мінфіну Оксани Маркарової,
      • Міністра розвитку економіки Тимофія Милованова,
      • Заступника голови НБУ Дмитра Сологуба,
      • Заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.

      В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").

      • "Голова Кабміну" також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

      Реакція уряду і Гончарука

      У Кабінеті міністрів спростували інформацію про те, що Гончарук після оприлюднення цих записів написав заяву про звільнення.

      Сам Гончарук вважає, що поява у мережі записів розмов за його участю є кампанією про нього особисто та президента Володимира Зеленського зокрема. Як підкреслив глава уряду, із самого початку проти команди президента й уряду працюють багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося.

      Водночас, заступниця голови Офісу Президента Ковалів заявила, що не була нанараді, начебто таємний запис якої опублікували у мережі.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Слуга народу Новини України Новини політики Олексій Гончарук Прослушка Гончарука Кабінет Міністрів України Давид Арахамія Олександр Дубінський Максим Бужанський
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