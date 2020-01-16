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      В "Слуге народа" не видят оснований для отставки Гончарука

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      Отставки Алексея Гончарука не будет / Getty Images

      Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что для отставки премьер-министра Алексея Гончарука нет оснований. Если бы даже парламент выразил недоверие премьеру, то это было бы нарушением Конституции.

      "Предлагались (на заседании фракции) какие-то эмоциональные шаги: "А давайте выскажем что-то там", но фракция не поддержала это. Это не обсуждение, выглядит это так: "А давайте срочно снимать Гончарука! Кто за?". 5 рук поднялось. Это эмоциональная реакция депутатов, которые считают себя оппозиционными к правительству", – заявил Корниенко в кулуарах парламента.

      К теме: Гончарук впервые отреагировал на резонансные сливы разговоров с его участием

      Нардеп заверил, что на данный момент нет ни причин, ни законных оснований для того, чтобы отправить правительство Гончарука в отставку.

      Сейчас таких оснований нет. Что касается выражения недоверия, то это будет нарушением Конституции, а мы на такое не пойдем,
      – отметил Корниенко.

      По словам политика, отставка правительства спровоцирует политический кризис в Украине, который стране точно не нужен. Поэтому Кабмин Гончарука должен продолжать работать.

      "Я думаю, что правительство должно работать и выполнять те задачи, которые оно выполняет, а также больше заниматься безопасностью, в частности, своих внутренних разговоров, и заниматься экономикой. Эти разговоры, они же об экономике", – добавил Корниенко.

      Заметим, что согласно Конституции Украины, Верховная Рада имеет полномочия объявить только недоверие всему правительству и отправить его в отставку в полном составе. Отдельно отправить в отставку премьера нельзя, это было бы нарушением Конституции.

      Что предшествовало разговорам об отставке Гончарука

      Ряд телеграмм-каналов распространили аудиозапись, на которой несколько людей обсуждают подготовку доклада президенту относительно экономической политики, а также причины и последствия роста курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

      Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании участвовали, кроме Гончарука, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив и другие.

      Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании. А пресс-служба правительства сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенных аудиозаписей. Сам Гончарук заявил, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось".

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Александр Корниенко Кабинет Министров Украины Прослушка Гончарука Алексей Гончарук
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