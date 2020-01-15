В Кабмине отреагировали на запись прослушки Гончарука
Кабинет министров Украины не может подтвердить или опровергнуть подлинность недавно опубликованной прослушки с премьер-министром Алексеем Гончаруком.
Информация относительно заявления об отставке Гончарука, также не соответствует действительности, об этом сообщает пресс-служба.
Важно: В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина – видео
"Пресс-служба Кабинета Министров не имеет информации о подлинности ни одного аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет", – говорится в сообщении.
О каком разговоре премьера Гончарука речь?
В сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой.
- Видео неизвестные подписали так: "История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещании у "тупого президента" Зеленского".
- В обнародованной записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны.
- Во время разговора Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". Глава Кабмина уточнил, что примитивное означает "простое".
- Гончарук говорит также о том, что он "полный профан" в экономике.
Внимание! Мы не можем гарантировать достоверность записи, который опубликовал ютуб-канал "Как обмануть президента".
В пресс-службе Нацбанка ситуацию и разговором пока также не комментировали. По данным "Украинской правды", эту запись обсуждали на заседании фракции "Слуга Народа" 15 января. Ряд депутатов возмутился из-за, по их мнению, оскорбления Зеленского.
Вероятные изменения в Кабинете министров
Телеграм-канал "Темный рыцарь" накануне сообщил, что у Зеленского готовят отставку ряда министров. Объявить об этом якобы могут уже 24 января во время внеочередного заседания Верховной Рады.
О главном: Изменения в правительстве Гончарука: когда и кого из министров могут уволить
По информации, распространенной в соцсетях, премьера Гончарука это не касается. У него есть годовой иммунитет после принятия программы правительства.
Новый Кабинет Министров / Инфографика 24 канала
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