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      В Кабмине отреагировали на запись прослушки Гончарука

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      / Getty Images

      Кабинет министров Украины не может подтвердить или опровергнуть подлинность недавно опубликованной прослушки с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

      Информация относительно заявления об отставке Гончарука, также не соответствует действительности, об этом сообщает пресс-служба.

      Важно: В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина – видео

      "Пресс-служба Кабинета Министров не имеет информации о подлинности ни одного аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет", – говорится в сообщении.

      О каком разговоре премьера Гончарука речь?

      В сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой.

      • Видео неизвестные подписали так: "История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещании у "тупого президента" Зеленского".
      • В обнародованной записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны.
      • Во время разговора Гончарук сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов". Глава Кабмина уточнил, что примитивное означает "простое".
      • Гончарук говорит также о том, что он "полный профан" в экономике.

      Внимание! Мы не можем гарантировать достоверность записи, который опубликовал ютуб-канал "Как обмануть президента".

      В пресс-службе Нацбанка ситуацию и разговором пока также не комментировали. По данным "Украинской правды", эту запись обсуждали на заседании фракции "Слуга Народа" 15 января. Ряд депутатов возмутился из-за, по их мнению, оскорбления Зеленского.

      Вероятные изменения в Кабинете министров

      Телеграм-канал "Темный рыцарь" накануне сообщил, что у Зеленского готовят отставку ряда министров. Объявить об этом якобы могут уже 24 января во время внеочередного заседания Верховной Рады.

      О главном: Изменения в правительстве Гончарука: когда и кого из министров могут уволить

      По информации, распространенной в соцсетях, премьера Гончарука это не касается. У него есть годовой иммунитет после принятия программы правительства.

      уряд гончарука
      Новый Кабинет Министров / Инфографика 24 канала

      Правительство России подало в отставку: что известно
      15 января
      4371
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Прослушка Гончарука НБУ Оксана Маркарова Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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