У Кабміні відреагували на запис прослушки Гончарука

Кабінет міністрів України не може підтвердити чи заперечити справжність нещодавно опублікованої прослушки із прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Інформація щодо заяви про відставку Гончарука також не відповідає дійсності, про це повідомляє преслужба.

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"Пресслужба Кабінету Міністрів не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі інтернет", – мовиться у повідомленні.

Інформацію про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук начебто написав заяву про звільнення, поширюють у соцмережах.

"Злита" розмова із прем'єром Гончаруком: основне

У мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової та міністра фінансів Оксани Маркарової.

Відео невідомі підписали так: "Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова, Юлія Ковалів збиралися на нараду до "тупого президента" Зеленського".

В оприлюдненому записі Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні.

Під час розмови Гончарук сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів". Голова Кабміну уточнив, що примітивне означає "просте".

Гончарук говорить також про те, що він "повний профан" в економіці.

Увага! Ми не можемо гарантувати достовірності запису, який опублікував ютуб-канал "Как обмануть президента".

У пресслужбі Нацбанку ситуацію і розмовою наразі також не коментували. За даними "Української правди", цей запис обговорювали засіданні фракції "Слуга Народу" 15 січня. Низка депутатів обурились через, на їхню думку, образу Зеленського.

Ймовірні зміни в Кабінеті міністрів

Телеграм-канал "Темний лицар" напередодні повідомив, що у Зеленського готують відставку низки міністрів. Оголосити про це начетбо можуть вже 24 січня під час позачергового засідання Верховної Ради.

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За інформацією, поширеною в соцмережах, прем'єра Гончарука це не стосується. В нього є річний імунітет після ухвалення програми уряду.



Новий Кабінет Міністрів / Інфографіка 24 каналу