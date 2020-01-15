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      У Кабміні відреагували на запис прослушки Гончарука

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      У Кабміні прокоментували запис прослушки Гончарука / Getty Images

      Кабінет міністрів України не може підтвердити чи заперечити справжність нещодавно опублікованої прослушки із прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

      Інформація щодо заяви про відставку Гончарука також не відповідає дійсності, про це повідомляє преслужба.

      Важливо: У мережу злили неоднозначну розмову Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну  відео

      "Пресслужба Кабінету Міністрів не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі інтернет", – мовиться у повідомленні. 

      Інформацію про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук начебто написав заяву про звільнення, поширюють у соцмережах. 

      "Злита" розмова із прем'єром Гончаруком: основне

      У мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової та міністра фінансів Оксани Маркарової.

      • Відео невідомі підписали так: "Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова, Юлія Ковалів збиралися на нараду до "тупого президента" Зеленського".
      • В оприлюдненому записі Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні.
      • Під час розмови Гончарук сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів". Голова Кабміну уточнив, що примітивне означає "просте".
      • Гончарук говорить також про те, що він "повний профан" в економіці.

      Увага! Ми не можемо гарантувати достовірності запису, який опублікував ютуб-канал "Как обмануть президента".

      У пресслужбі Нацбанку ситуацію і розмовою наразі також не коментували. За даними "Української правди", цей запис обговорювали засіданні фракції "Слуга Народу" 15 січня. Низка депутатів обурились через, на їхню думку, образу Зеленського.

      Ймовірні зміни в Кабінеті міністрів

      Телеграм-канал "Темний лицар" напередодні повідомив, що у Зеленського готують відставку низки міністрів. Оголосити про це начетбо можуть вже 24 січня під час позачергового засідання Верховної Ради.

      Про головне: Зміни в уряді Гончарука: коли і кого з міністрів можуть звільнити

      За інформацією, поширеною в соцмережах, прем'єра Гончарука це не стосується. В нього є річний імунітет після ухвалення програми уряду.

      уряд гончарука
      Новий Кабінет Міністрів / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики НБУ Володимир Зеленський Олексій Гончарук Прослушка Гончарука Кабінет Міністрів України Оксана Маркарова
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