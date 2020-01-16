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      Оливье не подорожает: в сети появилась третья часть резонансных записей Гончарука – видео

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      Третья часть опубликованного разговора в Кабмине / скриншот из видео

      В сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, главы Минфина Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

      Как и предыдущие части, запись опубликовали на ютуб-канале "Как обмануть президента".

      К теме: В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина: видео

      Внимание! Мы не можем гарантировать достоверность записи, которую опубликовал ютуб-канал "Как обмануть президента".

      Чиновники обсуждали ревальвацию гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.

      Также голос похожий на Гончарука сообщал, что нужно представить президенту Зеленскому реалистичный прогноз в стране на следующие три года.

      Смотрите. Скажу с человеческой речи... Надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе,
      – говорил якобы премьер.

      Его мысль продолжил якобы Дмитрий Сологуб: "не дороже, чем в этом!". Однако, Оксана Маркарова ему возразила: "Не факт!".

      Смотрите третью часть разговора Гончарука относительно финансовой ситуации в Украине:

       

      Скандал с "прослушкой Гончарука": основное

      15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса:

      • Премьера Алексея Гончарука,
      • Заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой,
      • Руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой,
      • Министра развития экономики Тимофея Милованова,
      • Заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба,
      • Заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

      В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое").

      • "Глава Кабмина" также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

      В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.

      В то же время, заместитель главы Офиса Президента Кузнецова заявила, что не была на совещании, будто тайную запись которой опубликовали в сети.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Прослушка Гончарука Новости Украины Новости политики Скандал
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