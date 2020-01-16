Оливье не подорожает: в сети появилась третья часть резонансных записей Гончарука – видео

В сети опубликовали третью часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, главы Минфина Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба.

Как и предыдущие части, запись опубликовали на ютуб-канале "Как обмануть президента".

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Внимание! Мы не можем гарантировать достоверность записи, которую опубликовал ютуб-канал "Как обмануть президента".

Чиновники обсуждали ревальвацию гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.

Также голос похожий на Гончарука сообщал, что нужно представить президенту Зеленскому реалистичный прогноз в стране на следующие три года.

Смотрите. Скажу с человеческой речи... Надо сказать: смотри, Вова, то, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе,

– говорил якобы премьер.

Его мысль продолжил якобы Дмитрий Сологуб: "не дороже, чем в этом!". Однако, Оксана Маркарова ему возразила: "Не факт!".

Смотрите третью часть разговора Гончарука относительно финансовой ситуации в Украине:

Скандал с "прослушкой Гончарука": основное

15 января в сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса:

Премьера Алексея Гончарука,

Заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой,

Руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой,

Министра развития экономики Тимофея Милованова,

Заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба,

Заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив.

В обнародованной записи фигуранты якобы производили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое").

"Глава Кабмина" также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

В Кабинете министров уже опровергли информацию о том, что Гончарук после обнародования этих записей написал заявление об увольнении.

В то же время, заместитель главы Офиса Президента Кузнецова заявила, что не была на совещании, будто тайную запись которой опубликовали в сети.