Олів'є не подорожчає: у мережі з'явилася третя частина резонансних записів Гончарука – відео

У мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, глави Мінфіну Оксани Маркарової і двох заступників голови Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба.

Як і попередні частини, запис опубліковали на ютуб-каналі "Як обдурити президента".

До теми: У мережу злили неоднозначну розмову Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну: відео

Увага! Ми не можемо гарантувати достовірності запису, який опублікував ютуб-канал "Как обмануть президента".

Урядовці обговорювали ревальвацію гривні до 20 гривень за долар і економічну стратегію розвитку України.

Також голос схожий на Гончарука повідомляв, що потрібно представити президенту Зеленському реалістичний прогноз у країні на наступні три роки.

Дивіться. Скажу з людської мови...Треба сказати: дивись, Вова, те, що зараз курс менший, значить, що олів'є у наступному році на наступному новорічному столі,

– говорив нібито прем'єр.

Його думку продовжив нібито Дмитро Сологуб: "не дорожче, ніж у цьому!". Однак, Оксана Маркарова йому заперечила: "Не факт!".

Дивіться третю частину розмови Гончарука щодо фінансової ситуації в Україні:

Скандал із "прослушкою Гончарука": основне

15 січня у мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси:

Прем'єра Олексія Гончарука,

Заступника голови НБУ Катерини Рожкової,

Очільниці Мінфіну Оксани Маркарової,

Міністра розвитку економіки Тимофія Милованова,

Заступника голови НБУ Дмитра Сологуба,

Заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів.

В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").

"Голова Кабміну" також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

У Кабінеті міністрів вже спростували інформацію про те, що Гончарук після оприлюднення цих записів написав заяву про звільнення.

Водночас, заступниця голови Офісу Президента Ковалів заявила, що не була нанараді, начебто таємний запис якої опублікували у мережі.