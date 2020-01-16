У "Слузі народу" не бачать підстав для відставки Гончарука

Перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що для відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука немає підстав. Якщо б навіть парламент висловив прем’єру недовіру, то це було б порушенням Конституції.

"Пропонувалися (на засіданні фракції) якісь емоційні кроки: "А давайте висловимо щось там", але фракція не підтримала це. Це не обговорення, виглядає це так: "А давайте терміново знімати Гончарука! Хто за?". 5 рук піднялося. Це емоційна реакція депутатів, які себе вважають опозиційними до уряду", – заявив Корнієнко в кулуарах парламенту.

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Нардеп запевнив, що на цей момент немає ні причин, ні законних підстав для того, щоб відправити уряд Гончарука у відставку.

Зараз таких підстав немає. Щодо висловлення недовіри, то це буде порушенням Конституції, а ми на таке не підемо,

– наголосив Корнієнко.

За словами політика, відставка уряду спровокує політичну кризу в Україні, яка країні точно не потрібна. Тож Кабмін Гончарука повинен продовжувати працювати.

"Я думаю, що уряд повинен працювати і виконувати ті завдання, які він виконує, а також більше займатися безпекою, зокрема, своїх внутрішніх розмов, і займатися економікою. Ці розмови, вони ж про економіку", – додав Корнієнко.

Зауважимо, що згідно з Конституцією України, Верховна Рада має повноваження оголосити тільки недовіру всьому уряду і відправити його у відставку в повному складі. Окремо відправити у відставку прем’єра не можна, це було б порушенням Конституції.

Що передувало розмовам про відставку Гончарука

Низка телеграм-каналів поширили аудіозапис, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді президенту щодо економічної політики, а також причини і наслідки зростання курсу гривні. Людина з голосом, схожим на голос Гончарука, говорить про "примітивні" уявлення президента в економіці, а себе називає "профаном в економіці".

Як стверджується, запис був зроблений 16 грудня, і в нараді брали участь, крім Гончарука, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів та інші.

Пізніше Ковалів спростувала свою участь у нараді. А пресслужба уряду повідомила, що не має інформації про справжність поширених аудіозаписів. Сам Гончарук заявив, що проти команди президента і уряду "працює багато людей, яким хотілося, щоб нам нічого не вдалося".

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