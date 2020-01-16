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      Скандал із "прослушкою Гончарука": Ковалів заявила, що голос на плівці – не її

      1925 Читать новость на русском
      Юлія Ковалів – заступниця голови Офісу Президента / ican.org.ua

      Заступниця голови Офісу Президента Ковалів заявила, що не була на тій нараді, начебто таємний запис якої опублікували в мережі 15 січня. Мовиться про записи розмови із голосами нібито прем'єра Гончарука та інших високопосадовців (у тому числі й Ковалів), які обговорюють економічні питання перед зустріччю із президентом Зеленським.

      В уряді вже заявили, що не можуть підтвердити чи спростувати правдивість записів. Водночас заступниця голови ОП Юлія Ковалів, яка фігурує в записах, у фейсбуці спростувала свою причетність.

      Детальніше: У мережу злили неоднозначну розмову Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну: відео

      Ковалів наголосила, що у записах не її голос і не її стиль спілкування.

      А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися,
      – зазначила вона.

      Журналістка Соня Кошкіна у своєму телеграм-каналі також написала, що Юлії Ковалів на тій нараді, запис якої оприлюднено, не було. А голос, який сплутали з голосом Ковалів, насправді належить Олександрі Бетлій – радниці міністерки фінансів України Оксани Маркарової. 

      Скандал із "прослушкою Гончарука": основне

      15 січня у мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси:

      • Прем'єра Олексія Гончарука,
      • Заступника голови НБУ Катерини Рожкової, 
      • Очільниці Мінфіну Оксани Маркарової,
      • Міністра розвитку економіки Тимофія Милованова,
      • Заступника голови НБУ Дмитра Сологуба,
      • Заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів (саме вона вже спростувала свою причетність).

      В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").

      • "Голова Кабміну" також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

      Важливо! 24 канал не може гарантувати правдивість запису "прослушки Гончарука", який опублікував ютуб-канал "Как обмануть президента".

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Олексій Гончарук Прослушка Гончарука Кабінет Міністрів України Скандал Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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