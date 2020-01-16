Скандал із "прослушкою Гончарука": Ковалів заявила, що голос на плівці – не її
Заступниця голови Офісу Президента Ковалів заявила, що не була на тій нараді, начебто таємний запис якої опублікували в мережі 15 січня. Мовиться про записи розмови із голосами нібито прем'єра Гончарука та інших високопосадовців (у тому числі й Ковалів), які обговорюють економічні питання перед зустріччю із президентом Зеленським.
В уряді вже заявили, що не можуть підтвердити чи спростувати правдивість записів. Водночас заступниця голови ОП Юлія Ковалів, яка фігурує в записах, у фейсбуці спростувала свою причетність.
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Ковалів наголосила, що у записах не її голос і не її стиль спілкування.
А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися,
– зазначила вона.
Журналістка Соня Кошкіна у своєму телеграм-каналі також написала, що Юлії Ковалів на тій нараді, запис якої оприлюднено, не було. А голос, який сплутали з голосом Ковалів, насправді належить Олександрі Бетлій – радниці міністерки фінансів України Оксани Маркарової.
Скандал із "прослушкою Гончарука": основне
15 січня у мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси:
- Прем'єра Олексія Гончарука,
- Заступника голови НБУ Катерини Рожкової,
- Очільниці Мінфіну Оксани Маркарової,
- Міністра розвитку економіки Тимофія Милованова,
- Заступника голови НБУ Дмитра Сологуба,
- Заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів (саме вона вже спростувала свою причетність).
В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").
- "Голова Кабміну" також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.
Важливо! 24 канал не може гарантувати правдивість запису "прослушки Гончарука", який опублікував ютуб-канал "Как обмануть президента".