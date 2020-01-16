Скандал із "прослушкою Гончарука": Ковалів заявила, що голос на плівці – не її

Заступниця голови Офісу Президента Ковалів заявила, що не була на тій нараді, начебто таємний запис якої опублікували в мережі 15 січня. Мовиться про записи розмови із голосами нібито прем'єра Гончарука та інших високопосадовців (у тому числі й Ковалів), які обговорюють економічні питання перед зустріччю із президентом Зеленським.

В уряді вже заявили, що не можуть підтвердити чи спростувати правдивість записів. Водночас заступниця голови ОП Юлія Ковалів, яка фігурує в записах, у фейсбуці спростувала свою причетність.

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Ковалів наголосила, що у записах не її голос і не її стиль спілкування.

А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися,

– зазначила вона.

Журналістка Соня Кошкіна у своєму телеграм-каналі також написала, що Юлії Ковалів на тій нараді, запис якої оприлюднено, не було. А голос, який сплутали з голосом Ковалів, насправді належить Олександрі Бетлій – радниці міністерки фінансів України Оксани Маркарової.

Скандал із "прослушкою Гончарука": основне

15 січня у мережі опублікували записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси:

Прем'єра Олексія Гончарука,

Заступника голови НБУ Катерини Рожкової,

Очільниці Мінфіну Оксани Маркарової,

Міністра розвитку економіки Тимофія Милованова,

Заступника голови НБУ Дмитра Сологуба,

Заступниці очільника Офісу Президента Юлії Ковалів (саме вона вже спростувала свою причетність).

В оприлюдненому записі фігуранти нібито виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні. При цьому під час розмови "Гончарук" сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").

"Голова Кабміну" також говорить про те, що він "повний профан" в економіці.

Важливо! 24 канал не може гарантувати правдивість запису "прослушки Гончарука", який опублікував ютуб-канал "Как обмануть президента".