Скандал с "прослушкой Гончарука": Ковалив заявила, что голос на пленке – не ее
Заместитель главы Офиса Президента Ковалив заявила, что не была на том совещании, как будто бы тайную запись которого опубликовали в сети 15 января. Речь о записи разговора с голосами якобы премьера Гончарука и других высокопоставленных лиц (в том числе и Ковалив), которые обсуждают экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.
В правительстве уже заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть правдивость записей. В то же время заместитель главы ОП Юлия Ковалив, которая фигурирует в записях, в фейсбуке опровергла свою причастность.
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Ковалив отметила, что в записях не ее голос и не ее стиль общения.
А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили,
– отметила она.
Журналистка Соня Кошкина в своем телеграмм-канале также написала, что Юлия Ковалив на том совещании, запись которого была обнародована, не присутствовала. А голос, который спутали с голосом Ковалив, на самом деле принадлежит Александре Бетлий – советнице министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.
Скандал с "прослушкой Гончарука": основное
15 января во сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса:
- Премьера Алексея Гончарука,
- Заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой,
- Руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой,
- Министра развития экономики Тимофея Милованова,
- Заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба,
- Заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив (именно она уже опровергла свою причастность).
В обнародованной записи фигуранты якобы искали объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое").
- "Глава Кабмина" также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.
Важно! 24 канал не может гарантировать правдивость записи "прослушки Гончарука", который опубликовал ютуб-канал "Как обмануть президента".
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