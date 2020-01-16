Скандал с "прослушкой Гончарука": Ковалив заявила, что голос на пленке – не ее

Заместитель главы Офиса Президента Ковалив заявила, что не была на том совещании, как будто бы тайную запись которого опубликовали в сети 15 января. Речь о записи разговора с голосами якобы премьера Гончарука и других высокопоставленных лиц (в том числе и Ковалив), которые обсуждают экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

В правительстве уже заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть правдивость записей. В то же время заместитель главы ОП Юлия Ковалив , которая фигурирует в записях, в фейсбуке опровергла свою причастность.

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Ковалив отметила, что в записях не ее голос и не ее стиль общения.

А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили,

– отметила она.

Журналистка Соня Кошкина в своем телеграмм-канале также написала, что Юлия Ковалив на том совещании, запись которого была обнародована, не присутствовала. А голос, который спутали с голосом Ковалив, на самом деле принадлежит Александре Бетлий – советнице министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.

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15 января во сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса:

Премьера Алексея Гончарука,

Заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой,

Руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой,

Министра развития экономики Тимофея Милованова,

Заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба,

Заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив (именно она уже опровергла свою причастность).

В обнародованной записи фигуранты якобы искали объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое").

"Глава Кабмина" также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.