03:10
16 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Помощники российского Деда Мороза. Жириновский переписывает гимн России
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: У Вакарчука синдром Луценко. Янукович присматривает недвижимость
      Вєсті.UA
      00:25, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Скандал с "прослушкой Гончарука": Ковалив заявила, что голос на пленке – не ее

      0 Читати новину українською
      Юлия Ковалив – заместитель главы ОП / ican.org.ua

      Заместитель главы Офиса Президента Ковалив заявила, что не была на том совещании, как будто бы тайную запись которого опубликовали в сети 15 января. Речь о записи разговора с голосами якобы премьера Гончарука и других высокопоставленных лиц (в том числе и Ковалив), которые обсуждают экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

      В правительстве уже заявили, что не могут подтвердить или опровергнуть правдивость записей. В то же время заместитель главы ОП Юлия Ковалив, которая фигурирует в записях, в фейсбуке опровергла свою причастность.

      Подробнее: В сеть слили неоднозначный разговор Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина: видео

      Ковалив отметила, что в записях не ее голос и не ее стиль общения.

      А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили,
      – отметила она.

      Журналистка Соня Кошкина в своем телеграмм-канале также написала, что Юлия Ковалив на том совещании, запись которого была обнародована, не присутствовала. А голос, который спутали с голосом Ковалив, на самом деле принадлежит Александре Бетлий – советнице министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. 

      Скандал с "прослушкой Гончарука": основное

      15 января во сети опубликовали записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса:

      • Премьера Алексея Гончарука,
      • Заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, 
      • Руководительницы Минфина Оксаны Маркаровой,
      • Министра развития экономики Тимофея Милованова,
      • Заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба,
      • Заместителя главы Офиса Президента Юлии Ковалив (именно она уже опровергла свою причастность).

      В обнародованной записи фигуранты якобы искали объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны. При этом во время разговора "Гончарук" сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое").

      • "Глава Кабмина" также говорит о том, что он "полный профан" в экономике.

      Важно! 24 канал не может гарантировать правдивость записи "прослушки Гончарука", который опубликовал ютуб-канал "Как обмануть президента".

      Асад вместе с Россией ударили бомбами по Идлибу: много жертв
      15 января
      463
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Скандал Министерство экономического развития и торговли Прослушка Гончарука Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      15 января , 22:22 Главные новости 15 января: отставка правительства России, новый глава НАПК, как поработала Рада
      Ірина Кошанська 128
      15 января , 22:00 Фельдмаршал Хафтар послал Москву подальше, или Чьи интересы Россия отстаивает в Ливии
      Олександр Гольц 253
      27 ноября 2019 , 16:19 Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      1174
      13 января , 12:02 Стример из Тернополя выиграл турнир с призовым фондом 1 000 000 гривен
      135
      15 января , 20:18 Михаил Мишустин станет премьером России: что о нем известно
      Анастасія Зазуляк 252
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук