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      Тигипко может стать премьером вместо Гончарука – СМИ

      - Читати новину українською
      По информации СМИ Тигипко может стать премьером / liga.net

      Сменить Алексея Гончарука на посту главы правительства может Сергей Тигипко. По крайней мере, такая информация появилась в СМИ и анонимных телеграмм-каналах.

      О том, что вместо Гончарука главой правительства может стать Сергей Тигипко, сообщил изданию Kyiv Post.

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      Три источника в украинском правительстве сообщили нам, что президент Владимир Зеленский рассматривает в качестве премьер-министра старого политика Сергея Тигипко,
      – отмечается в сообщении.

      Представитель Зеленского Юлия Мендель и пресс-служба компании Tigipko TAS Group не ответили на запрос Kyiv Post о комментарии относительно такой информации.

      В то же время в нескольких анонимных телеграмм-каналах появилась информация о вероятном увольнении Гончарука с поста главы правительства.

      Что известно о Сергее Тигипко

      Тигипко – украинский олигарх, политический деятель, глава партии "Трудовая Украина" (2000-2005), партии "Сильная Украина" (2009-2012, с 2014). В 1992 году был главой правления Приватбанка. Народный депутат III, IV и VII созывов.

      Тигипко был вице-премьер-министром при премьер-министре Павле Лазаренко в 1997 году и пробыл на посту два года, работая на преемника Лазаренко, Валерия Пустовойтенко. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко.

      Тигипко подпадает под люстрацию и по закону не может работать на высших должностях в Украине: он был вице-премьер-министром при Николае Азарове. А в 2012 году, кроме того – заместителем главы Партии регионов.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Сергей Тигипко Новости политики
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