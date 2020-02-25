Тигипко может стать премьером вместо Гончарука – СМИ

Сменить Алексея Гончарука на посту главы правительства может Сергей Тигипко. По крайней мере, такая информация появилась в СМИ и анонимных телеграмм-каналах.

О том, что вместо Гончарука главой правительства может стать Сергей Тигипко, сообщил изданию Kyiv Post.

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Три источника в украинском правительстве сообщили нам, что президент Владимир Зеленский рассматривает в качестве премьер-министра старого политика Сергея Тигипко,

– отмечается в сообщении.

Представитель Зеленского Юлия Мендель и пресс-служба компании Tigipko TAS Group не ответили на запрос Kyiv Post о комментарии относительно такой информации.

В то же время в нескольких анонимных телеграмм-каналах появилась информация о вероятном увольнении Гончарука с поста главы правительства.

Что известно о Сергее Тигипко

Тигипко – украинский олигарх, политический деятель, глава партии "Трудовая Украина" (2000-2005), партии "Сильная Украина" (2009-2012, с 2014). В 1992 году был главой правления Приватбанка. Народный депутат III, IV и VII созывов.

Тигипко был вице-премьер-министром при премьер-министре Павле Лазаренко в 1997 году и пробыл на посту два года, работая на преемника Лазаренко, Валерия Пустовойтенко. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко.

Тигипко подпадает под люстрацию и по закону не может работать на высших должностях в Украине: он был вице-премьер-министром при Николае Азарове. А в 2012 году, кроме того – заместителем главы Партии регионов.