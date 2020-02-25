Тигипко может стать премьером вместо Гончарука – СМИ
Сменить Алексея Гончарука на посту главы правительства может Сергей Тигипко. По крайней мере, такая информация появилась в СМИ и анонимных телеграмм-каналах.
О том, что вместо Гончарука главой правительства может стать Сергей Тигипко, сообщил изданию Kyiv Post.
К теме! Отчет правительства: как эксперты оценивают работу Гончарука
Три источника в украинском правительстве сообщили нам, что президент Владимир Зеленский рассматривает в качестве премьер-министра старого политика Сергея Тигипко,
– отмечается в сообщении.
Представитель Зеленского Юлия Мендель и пресс-служба компании Tigipko TAS Group не ответили на запрос Kyiv Post о комментарии относительно такой информации.
В то же время в нескольких анонимных телеграмм-каналах появилась информация о вероятном увольнении Гончарука с поста главы правительства.
Что известно о Сергее Тигипко
Тигипко – украинский олигарх, политический деятель, глава партии "Трудовая Украина" (2000-2005), партии "Сильная Украина" (2009-2012, с 2014). В 1992 году был главой правления Приватбанка. Народный депутат III, IV и VII созывов.
Тигипко был вице-премьер-министром при премьер-министре Павле Лазаренко в 1997 году и пробыл на посту два года, работая на преемника Лазаренко, Валерия Пустовойтенко. В 1999-2000 годах он был министром экономики в правительстве тогдашнего премьер-министра Виктора Ющенко.
Тигипко подпадает под люстрацию и по закону не может работать на высших должностях в Украине: он был вице-премьер-министром при Николае Азарове. А в 2012 году, кроме того – заместителем главы Партии регионов.
Выбор редакции
-
Главные новости 25 февраля:оккупанты освободили украинских рыбаков, Чорновол объявили подозрениесегодня , 22:08
-
Фотограф запустил интересный проект с малышами, которые плавают под водой: милые фотографиисегодня , 21:16
-
Тимур Мирошниченко обвенчается с женой через два года после женитьбысегодня , 20:59