Отчет правительства: как эксперты оценивают работу Гончарука

Ни одно правительство не признает того, что оно ничего не делает. Вот и отчет Кабмина Алексея Гончарука рассказывает о своих успехах. Имеет ли он реальные достижения? Об этом сайт 24 канала спросил у экспертов.

Итак, премьер-министр Украины будет отчитываться в парламенте. Презентация отчета состоялась раньше – 17 февраля. Хейтеры Алексея Гончарука, который работает на этой должности всего полгода, сразу закидали негативом, подчеркивая абстрактность документа.

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Можно ли уже делать оценку работы правительства и настоящие достижения или провалы оно имеет?

Политолог и директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк считает, что Зеленский уже хочет поменять Гончарука и правительство, но пока этого делать не будет.

Еще полгода – Гончарука не уволят после отчета правительства

На сегодняшний день нет юридических и политических оснований, чтобы отправить действующее правительство в отставку, рассказал Андрей Миселюк.

Отставка Гончарука это вопрос ближайшей перспективы, но для этого необходимо найти юридические лазейки, поскольку была принята программа действий правительства, а это определенный иммунитет от увольнения на год. Поэтому Гончарук еще полгода может спокойно работать. Его правительству что-то таки удается сделать, но системных изменений, нужных как президенту, так и обществу, пока не ощущается,

– заявил Миселюк.

Однако эксперт предполагает, что несколько министров вскоре таки уволят. Также очевидно, что произойдет очередная трансформация структуры Кабмина – разделят те министерства, которые объединили ранее.

Андрей Миселюк / фото: Укринформ

Безусловно на отношения Зеленского и Гончарука повлиял и скандал, связанный с обнародованием как будто разговоров премьер-министра, что тоже добавляет масла в огонь, но как сообщил политолог, Зеленскому пока не кем заменить Гончарука.

Экономика – "вау-эффекта" нет

Эксперты резко критикуют деятельность правительства в экономической сфере. И если верить пленкам Гончарука, премьер-министр сам признает, что является профаном в этом вопросе.

Экономический аналитик Алексей Кущ в комментарии для сайта 24 канала, в первую очередь, отметил неправильную подачу правительственной отчетности.

Этот документ, по-факту, направлен на очковтирательство. Применяя эту матрицу отчета, даже экономику такой страны как Сомали можно было описать очень положительно,

– иронизирует Алексей Кущ.

Реальное положение вещей в экономике определяется очень четко, есть несколько маркерных индикаторов развития экономики, отмечает эксперт. Первый – динамика прямых иностранных инвестиции.

Роста нет. Показатель остался на том же уровне, что и в прошлом году и 40% инвестиций фиктивные – заводятся средства в Украину, которые ранее выводились из нее. Значительная доля поступлений в финансовом секторе, а это также нельзя назвать прямыми инвестициями, это просто бухгалтерские проводки,

– отмечает Кущ.

Главным индикатором развития экономики остается динамика валового внутреннего продукта (ВВП). Его можно изменить с помощью различных статистических выкрутасов, но системно скорректировать показатель не получится, рассказал аналитик.

ВВП довольно объективно показывает ситуацию в экономике. Зона ответственности этого правительства (Гончарука – сайт 24 канала) это четвертый квартал прошлого года. В этот период рост реального ВВП замедлился до 1,5%. Это самой низкой показатель начиная со второго квартала 2016 года,

– пояснил Кущ.

Если брать аналогичный период за другие годы, то мы увидим, что цифра была больше. Кроме того во втором и третьем кварталах 2019 года ВВП выросло на 4-4,5%, а затем произошел спад. Прослеживается мощное торможение экономики, констатирует экономист.

Алексей Кущ / фото с Facebook

В промышленности фиксируют падение на 1,8%. Октябрь – 5%, ноябрь – 7,5%, декабрь – 8%. Это фактически распад индустриального ядра украинской экономики, – уверяет аналитик.

Также он предостерегает – промышленное производство начало сокращаться с июня, это очень опасный показатель, индустрия Украины находится в угрожающем состоянии.

Укрепление гривны – причина падения экономики

Правительство кичится укреплением национальной валюты, хотя оно не имеет никакого отношения к этому. Это прерогатива Нацбанка. Тем более укрепление гривны имело негативные последствия для экономики, отметил Алексей Кущ.

Признаков для экономического потрясения в прошлом году не было. Нашей стране необходима была умеренная инфляция (рост цен), которую можно было достичь путем смягчения монетарной политики Национального банка и небольшой, управляемой девальвации национальной валюты – снижение гривны на уровне инфляции, тогда бы мы имели показатели ВВП где-то на уровне 4-5% роста,

– сказал эксперт.

Однако мы увидели сверхжесткую политику НБУ и очень агрессивную политику Минфина на внутреннем рынке. В результате мы получили укрепление гривны на 15%, что уничтожило рентабельность украинских компаний. Это фактически были рукотворные, искусственные факторы, созданные ключевыми государственными институтами.

Спасут ли экономику дешевые государственные кредиты?

Эта программа имеет довольно ограниченные параметры – четыре миллиарда гривен. Этих средств недостаточно. Но даже они не будут использованы эффективно, уверяет эксперт.

В правительстве не смогли разработать адекватную программу компенсации. Надо было ее запускать по принципу открытого окна и вводить лишь один индикатор получения этих средств – ограничение по сумме. Но Кабмин ввел дополнительные фильтры, которые искусственно будут отсекать заявителей. Раздадут эти кредиты, возможно на те компании, которые надо и на этом все закончится,

– подытожил Алексей Кущ.

Какой позитив в деятельности правительства?

В медицине не все так плохо, убежден эксперт Украинского института будущего в области охраны здоровья Александр Торгун. Аналитик подчеркнул, что правительство Гончарука продолжает внедрение медицинской реформы.

Все происходящее в здравоохранении было заложено еще три года назад, но доделывать это дело придется новому правительству. Реформа продолжается и это большой плюс,

– заверил Александр Торгун.

Олександр Торгун / фото: 24 канал

Однако первые выводы можно будет делать только в конце года, считает эксперт. Также он назвал две основные проблемы в Украине – в бюджете заложены средства на лечение, но на профилактику заболеваний выделят лишь 0,5% средств. Мы тушим пожары, но не обращаем внимание на источник огня, сказал аналитик.

Еще одной проблемой Александр Торгун считает то, что в Украине пока что больше всего нагрузка идет не на первичное звено медицины и скорую помощь, как это происходит в развитых странах Европы.

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