Связанные с "Партией регионов": как обновился Высший совет "слуг народа"

24 канал решил поближе познакомиться с теми, кто был избран в состав Высшего совета партии "Слуга народа". Выяснилось, что большинство из этих лиц связаны с бывшими регионалами. Подробно об этом читайте в статье.

Партия "Слуга народа" обновила состав руководящего партийного органа – Высшего совета. 15 февраля на съезде были избраны восемь членов, каждый из которых будет отвечать за определенное направление.

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Оказалось, что ни один из новых членов не может похвастаться кристально чистой репутацией – почти все они были фигурантами скандалов, имеют сомнительные связи и прошлое.

Кто был избран в Высший совет "Слуги народа"?

Артем Культенко, народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" был назначен ответственным за развитие региональной структуры политсилы.



Артем Культенко / фото с его страницы в Facebook

Незаконные МАФы, духовная семинария и "Партия регионов"

Культенко занимался различными видами бизнеса, в частности кондитерским – сети "Львовские пироги" и "Ваша львовская кофейня". Также является соучредителем компании ООО "Будмашсервис", которая владела в столице рядом остановочных комплексов, оборудованных киосками и подлежащих демонтажу, пишут "Чесно".



Выдержка из распоряжения КГГА / фото: Чесно​

Культенко связывают с "королем незаконных МАФов" Романом Солодким, который был активным членом "Партии регионов" и появлялся на фотографиях с пророссийской символикой – георгиевской лентой.



Роман Солодкий / коллаж 24 канала

Солодкий – руководитель общественной организации "Гражданский корпус", которая поддерживает Артема Культенко, а он в конце концов и сам стал членом этой организации.

Кондитерский бизнес – это совершенно новое направление, которое я начал развивать с лета 2014 года. До этого времени в определенной степени занимался развитием сети МАФов, тогда же и познакомился с деятельностью "Гражданского Корпуса" и его президентом Романом Солодким, а также стал членом этой организации,

– пишет Артем Культенко на сайте ОО "Гражданский корпус".

Летом 2019 года эта организация провела акции протеста киевских МАФовиков у Офиса президента.

Также Культенко вместе с Солодким являются соучредителями еще одной общественной организации – "Союза инвесторов транспортной инфраструктуры города Киева" (ОО "СИТИ М.КИЕВА"). Эта организация имела активную позицию по МАФам и парковкам.

Стоит заметить, что Культенко до "Слуги народа" в 2014 году пытался стать депутатом от "Партии ветеранов Афганистана". Он баллотировался в Киевский городской совет, но не прошел. Интересно, что Артем Культенко отстаивал интересы участников войны 1979-1989 годов, хотя сам родился в 1984 году.



Агитационная листовка Артема Культенко / фото: Чесно

Также примечательно, что Культенко родился в Черкассах, однако в своей агитке пишет, что является коренным жителем Дарницкого района столицы.

Интересно, что в 2016 году действующий нардеп решил получить еще и высшее духовное образование, поступив в Киеве в местную семинарию УПЦ Московского патриархата.

Заявление на Зверобой-Федину, "Сваты" и пророссийские организации

Александр Качура, нардеп от "Слуги народа" был назначен ответственным за развитие партийной сети.



Александр Качура / фото с его страницы в Facebook

Качура является адвокатом политической партии "Слуга народа", а также студии "Квартал 95". Он основал адвокатскую фирму "Kachura Lawyers", которая в 2019 году помогла сериалу "Сваты" вернуться на телеэкраны Украины. Именно фирма Качуры представляла интересы "Квартала 95" и добилась того, чтобы суд отменил запрет "Сватов" и снова было разрешено актеру Федору Добронравову въезжать на территорию Украины.

Почему запретили сериал "Сваты"? От ноября 2017 года все сезоны сериала были запрещены к показу в Украине, поскольку в сериале снимались российские актеры из перечня культурных деятелей-украинофобов, которые создают угрозу нацбезопасности Украины и делали публичные антиукраинские заявления.

Кроме того, Александр Качура именно тот депутат, который написал заявление на волонтерку Марусю Зверобой и депутатку Софию Федину.

После высказываний женщин в адрес президента Владимира Зеленского нардеп сообщил, что написал заявления в Генеральную прокуратуру Украины и Государственное бюро расследований.

Почему против Зверобой и Федины начали производства 26 октября Владимир Зеленский приехал в Золотое-4, где очень эмоционально общался с добровольцами, которые выступали против разведения войск. Депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой в фейсбуке прокомментировали слова Зеленского также очень эмоционально, причем звучали слова: "Там случайно может взорваться граната... когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую". Женщин обвинили в действиях, направленных на свержение конституционного строя.

Александр Качура примечателен еще своим прошлым. В прессе пишут, что в 2015 году он помогал регистрировать пророссийскую партию Шария, а ранее Качура вроде во время Майдана был лидером Соломенской (район Киева) ячейки организации Виктора Медведчука "Украинский выбор", говорится на ЦЕНЗОР.НЕТ.



Вырезка газеты "Украинский выбор" / фото: chornovol.info

Однако в биографии политика эта информация отсутствует, возможно, Качура скрывает эти подробности своей жизни. На этих скриншотах видно, что похожий на него человек стоит среди молодых людей, одетых в куртки с символикой "Украинский выбор", организации Виктора Медведчука.



Команда Соломенского отделения организации "Украинский выбор" / фото: chornovol.info

Медведчук хоть и не стал членом Партии регионов, но кума Владимира Путина безусловно можно отнести к соратникам регионалов. Сегодня Виктор Медведчук является народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которую называют осколком Партии регионов.

Но вернемся к нашему составу Высшего совета "Слуги народа". Туда попал и человек, который работал на другого соратника Януковича.

Тигипко, УКРОП, "Слуга народа"

Евгения Кравчук, заместитель председателя фракции "Слуга народа" была назначена ответственной за коммуникации и идеологическое направление партии.



Евгения Кравчук / фото с ее страницы в Facebook

Кравчук до "Слуги народа" баллотировалась в Киевсовет от УКРОПа и была руководителем пресс-службы этой партии. До этого в биографии народного депутата значится графа – директор по коммуникациям в штабе партии "Сильная Украина" и Сергея Тигипко. Также она была помощницей политика во время его депутатства. Тигипко, напомним, был вице-премьером в правительстве Януковича.

Папа регионал, дочь – кандидат наук

За образование в партии "Слуга народа" будет отвечать народный депутат Ольга Коваль. В 2016 году она получила степень кандидата технических наук. Ее специальность – технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий.



Ольга Коваль с Владимиром Зеленским / фото с ее страницы в Facebook

Ольга Коваль возглавляла Киевский областной избирательный штаб "Слуги народа", но это формально. Всеми процессами руководил ее отец – Владимир Коваль, предупреждали СМИ.

Как отмечается, Владимир Коваль работал под началом регионала Анатолия Присяжнюка, который был главой Киевской областной государственной администрации с 19 марта 2010 до 2 марта 2014 года. Также Присяжнюк был первым заместителем председателя Киевской областной организации "Партии регионов".

Стоит заметить, что в "Партии регионов" был и другой Присяжнюк, Николай. Он возглавлял Мин АПК.

Протиснувшись в штаб Зеленского, Владимир Коваль начал активную работу по протаскиванию своих людей на мажоритарные округа в Киевской области, говорится на Информаторе.

Его дочь стала народным депутатом и в первый день работы Верховной Рады пришла с сумкой Gucci за 2650 долларов и попала в поле зрения журналистов.



Ольга Коваль во время заседания Верховной Рады / фото: страна.ua

Остальные новые кандидаты Высшего совета "Слуги народа" не связаны с "Партией регионов", однако стали фигурантами скандалов.

Анатолий Остапенко – нардеп от "Слуги народа". Он будет заниматься юридическими вопросами. В 2015 году баллотировался в Переяслав-Хмельницкий районный совет Киевской области от ВО "Батькивщина".



​Анатолий Остапенко / фото с его страницы в Facebook

Стал нардепом в 2019 году. Остапенко запомнился скандалом из-за интимной переписки прямо в стенах Верховной Рады. Парламентария засекли в тот момент, когда он переписывался с мужчиной.



Переписка Анатолия Остапенко / фото: rbc.ua

Сергей Кострийчук – основатель общественной организации "Слуга народа". Будет заниматься организационно-массовым направлением: регистрация и учет членов партии.

Баллотировался в народные депутаты от "Слуги народа" под 140 номером, однако не прошел. Его сестра Елена Кострийчук возглавляет еще одну общественную организацию "Лига волонтеров", которая является спонсором партии "Слуга народа". В 2019 году она перечислила партии два миллиона гривен, пишут на Украинской правде.

Стоит заметить, что эта организация зарегистрирована в декабре 2018 года, спустя почти пять лет с начала войны на востоке Украины. Отмечается, что руководитель организации Елена Кострийчук рассказала, что ОО осуществляет финансовую помощь на территории АТО.

"Людям, которые воюют там, собираем средства и отправляем им помощь", – цитирует издание женщину, уточняя, что перевод в пользу "Слуги народа" она не смогла прокомментировать.

Роман Грищук – нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа". Он будет работать с сообществами, вести с ними диалог от имени партии. Грищук КВНщик и основатель студии "Мамахохотала".



Роман Грищук / фото: Зеркало недели

Грищук успел стать фигурантом скандала. Его детище получило государственное финансирование, хоть не заслуживало этого. О скандале пишет Радио Свобода.

Фильмы, которые получили высокие результаты в конкурсе на государственное финансирование, "подвинули" с победных мест. Их заменили другими – теми, которые невысоко оценены экспертами. Интересно, что среди новых победителей оказалась комедия студии "Мамахохотала", которая ранее вообще набрала меньше всего баллов. Руководителем этой студии был депутат от "Слуги народа" Роман Грищук.

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