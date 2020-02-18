Причетні до "Партії регіонів": як оновлилася Вища рада "слуг народу"

24 канал вирішив поближче познайомитись з тими, кого було обрано до складу Вищої ради партії "Слуга народу". З’ясувалось, що більшість з цих осіб пов’язані з колишніми регіоналами. Детально про це читайте у статті.

Партія "Слуга Народу" оновила склад керівного партійного органу – Вищої ради. 15 лютого на з‘їзді було обрано вісім членів, кожен із яких відповідатиме за певний напрямок.

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Виявилось, що жоден з нових членів не може похизуватися криштально чистою репутацією – майже всі вони були фігурантами скандалів, мають сумнівні зв’язки та минуле.

Кого було обрано до Вищої ради "Слуги народу"?

Артема Культенка народного депутата, заступника голови фракції "Слуга народу" було призначено відповідальним за розвиток регіональної структури політсили.

Артем Культенко / фото з його сторінки у Facebook

Незаконні МАФи, духовна семінарія й "Партія регіонів"

Культенко займався різними видами бізнесу, зокрема кондитерським – мережі "Львівські пироги" та "Ваша львівська кав'ярня". Також є співзасновником компанії ТОВ "Будмашсервіс", яка мала у столиці низку зупинкових комплексів, обладнаних кіосками, які підлягали демонтажу, пишуть Чесно.

Витяг з розпорядження КМДА / фото: Чесно

Культенка пов'язують з "королем незаконних МАФів" Романом Солодким, який був активним членом "Партії регіонів" та з’являвся на світлинах з проросійською символікою – георгіївською стрічкою.

Роман Солодкий / колаж 24 каналу

Солодкий є керівником громадської організації "Громадянський корпус", яка підтримує Артема Культенка, а він зрештою й сам став членом цієї організації.

Кондитерський бізнес – це зовсім новий напрямок, який я почав розвивати з літа 2014 року. До цього часу деякою мірою займався розвитком мережі МАФів, тоді ж і познайомився з діяльністю "Громадянського Корпусу" та його президентом Романом Солодким, а також став членом цієї організації,

– пише Артем Культенко на сайті ГО "Громадянський корпус".

Влітку 2019 року ця організація організовувала акції протесту київських МАФовиків біля Офісу президента.

Також Культенко разом із Солодким є співзасновниками ще однієї громадської організації – "Спілки інвесторів транспортної інфраструктури міста Києва" (ГО "СІТІ М.КИЄВА"). Ця організація мала активну позицію щодо МАФів і паркувальних майданчиків.

Варто зауважити, що Культенко до "Слуги народу" у 2014 намагався стати депутатом від "Партії ветеранів Афганістану". Він балотувався у Київську міську раду, але не пройшов. Цікаво, що Артем Культенко обстоював інтереси учасників війни 1979-1989 років, хоча сам народився у 1984 році.

Агітаційна листівка Артема Культенка / фото: Чесно

Також приміто, що Культенко народився у Черкасах, проте у своїй агітці пише, що є корінним мешканцем Дарницького району столиці.

Цікаво, що у 2016 році чинний нардеп вирішив отримати ще й вищу духовну освіту, вступивши в Києві у місцеву семінарію УПЦ московського патріархату.

Заява на Звіробій-Федину, "Свати" й проросійські організації

Олександра Качуру, нардепа від "Слуги народу" було призначено відповідальним за розбудову партійної мережі.

Олександр Качура / фото з його сторінки у Facebook

Качура є адвокатом політичної партії "Слуга народу", а також студії "Квартал 95". Він заснував адвокатську фірму "Kachura Lawyers", яка у 2019 році допомогла серіалу "Свати" повернутися на телеекрани України. Саме фірма Качура представляла інтереси "Кварталу 95" й домоглася того щоб суд скасував заборону "Сватів" і знову було дозволено акторові Федору Добронравову в’їжджати на територію України.

Чому заборонили серіал "Свати"? Від листопада 2017 року всі сезони серіалу були заборонені до показу в Україні, оскільки в серіалі знімалися російські актори з переліку митців-українофобів, які створюють загрозу нацбезпеці України та робили публічні антиукраїнські заяви.

Окрім того, Олександр Качура саме той депутат, який написав заяву на волонтерку Марусю Звіробій та депутатку Софію Федину.

Після висловлювань жінок на адресу президента Володимира Зеленського нардеп повідомив, що написав заяви до Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань.

Чому проти Звіробій та Федини порушили провадження 26 жовтня Володимир Зеленський приїхав у Золоте-4, де дуже емоційно спілкувався з добровольцями, які виступали проти розведення військ. Депутатка Софія Федина і волонтерка Маруся Звіробій у фейсбуці прокоментували слова Зеленського також дуже емоційно, причому лунали слова: "Там ненароком може вибухнути граната... коли дехто в білій чи голубій сорочечці припреться на передову". Жінок звинуватили у діях, направлених на повалення конституційного ладу.

Олександр Качура примітний ще своїм минулим. У пресі пишуть, що у 2015 році він допомагав реєструвати проросійську партію Шарія, а раніше Качура начебто під час Майдану був лідером Солом’янського (район Києва) осередку організації Віктора Медведчука "Український вибір", йдеться на ЦЕНЗОР.НЕТ

Вирізка газети "Українського вибору" / фото: chornovol.info

Проте у біографії політика ця інформація відсутня, можливо Качура приховує ці подробиці свого життя. На цих скріншотах видно, що схожа на нього особа стоїть серед молодих людей одягнутих у куртки з символікою "Українського вибору", організації Віктора Медведчука.

Команда Солом’янського осередку організації "Український вибір" / фото: chornovol.info

Медведчук хоч й не став членом Партії регіонів, але кума Володимира Путіна безумовно можна віднести до соратників регіоналів. Сьогодні Віктор Медведчук є народним депутатом від "Опозиційної платформи - За життя", яку називають осколком Партії регіонів.

Але повернемось до нашого складу Вищої ради "Слуги народу". Туди потрапила й людина, яка працювала на іншого соратника Януковича.

Тігіпко, УКРОП, "Слуга народу"

Євгенію Кравчук, заступницю голови фракції "Слуга народу" було призначено відповідальною за комунікації та ідеологічний напрямок партії.

Євгенія Кравчук / фото з її сторінки у Facebook

Кравчук до "Слуги народу" балотувалась у Київраду від УКРОПу та була керівником пресслужби цієї партії. До цього у біографії народної депутатки значиться графа – директор з комунікацій у штабі партії "Сильна Україна" та Сергія Тігіпка. Також вона була помічницею політика під час його депутатства. Тігіпко, нагадаємо, був віце-прем’єром в уряді Януковича.

Тато регіонал, донька – кандидатка наук

За освіту в партії "Слуга народу" відповідатиме народна депутатка Ольга Коваль. У 2016 році вона здобула науковий ступінь кандидата технічних наук. Її спеціальність – технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів.

Ольга Коваль з Володимиром Зеленським / фото з її сторінки у Facebook

Ольга Коваль очолювала Київський обласний виборчий штаб "Слуги народу", але це формально. Усіма процесами керував її батько – Володимир Коваль, попереджали ЗМІ.

Як зазначається, Володимир Коваль працював під началом регіонала Анатолія Присяжнюка, який був головою Київської обласної державної адміністрації з 19 березня 2010 до 2 березня 2014 року. Також Присяжнюк був першим заступником голови Київської обласної організації "Партії регіонів".

Варто зауважити, що в "Партії регіонів" був й інший Присяжнюк, Микола. Він очолював Мін АПК.

Втиснувшись у штаб Зеленського, Володимир Коваль почав активну роботу по протягуванню своїх людей на мажоритарні округи в Київській області, йдеться на Інформаторі.

Його донька стала народною депутаткою й у перший день роботи Верховної Ради прийшла з сумкою Gucci за 2650 доларів й потрапила у поле зору журналістів.

Ольга Коваль під час засідання Верховної Ради / фото: страна.ua

Решта нових кандидатів Вищої ради "Слуги народу" не пов’язані з "Партією регіонів", проте стали фігурантами скандалів.

Анатолій Остапенко – нардеп від "Слуги народу". Він займатиметься юридичними питаннями. У 2015 році балотувався до Переяслав-Хмельницької районної ради Київської області від ВО "Батьківщина".

Анатолій Остапенко / фото з його стоірнки у Facebook

Став нардепом у 2019 році. Остапенко запам’ятався скандалом через інтимну переписку прямо в стінах Верховної Ради. Парламентарія засікли в той момент, коли він переписувався з чоловіком.

Пепеписка Анатолія Остапенка / фото: rbc.ua

Сергій Кострійчук – засновник громадської організації "Слуга народу". Займатиметься організаційно-масовим напрямком: реєстрація та облік членів партії.

Балотувався у народні депутати від "Слуги народу" під 140 номером, проте не пройшов. Його сестра Олена Кострійчук очолює ще одну громадську організацію "Ліга волонтерів", яка є спонсором партії "Слуга народу". У 2019 році вона перерахувала партії два мільйони гривень, пишуть на Українській правді.

Варто зауважити, що ця організація зареєстрована в грудні 2018 року, через майже п'ять років з початку війни на сході України. Зазначається, що керівниця організації Олена Кострійчук розповіла, що ГО здійснює фінансову допомогу на території АТО.

"Людям, які воюють там, збираємо кошти та відправляємо їм допомогу", - цитує видання жінку, уточнюючи, що переказ на користь "Слуги народу" вона не змогла прокоментувати.

Роман Грищук – нардеп-мажоритарник від "Слуги народу". Він працюватиме зі спільнотами, вестиме з ними діалог від імені партії. Грищук КВКшник й засновник студії "Мамахохотала".

Роман Грищук / фото: Дзеркало тижня

Грищук встиг стати фігурантом сканадлу. Його дітище отримало державне фінансування, хоч не заслуговувало не це. Про скандал пише Радіо Свобода.

Фільми, які отримали найвищі результати у конкурсі на державне фінансування, "посунули" із переможних місць. Їх замінили іншими – тими, які не були високо оцінені експертами. Цікаво, що серед нових переможців опинилась комедія студії "Мамахохотала", яка раніше взагалі набрала найменше балів. Керівником цієї студії був депутат від "Слуги народу" Роман Грищук.

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