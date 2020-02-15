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      "Слуга народу" затвердила склад Вищої ради партії

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      З'їзд партії "Слуга народу" 15 лютого 2020 року / facebook.com/sluganarodu.official/

      На з’їзді політсили "Слуга народу" 15 лютого учасники затвердили склад Вищої ради партії – до неї увійшли 8 людей, раніше до ради входили 4 людини. Вища рада – це керівний орган партії.

      Склад Вищої ради партії "Слуга народу":

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      • Вадим Галайчук
      • Ольга Коваль
      • Сергій Кострійчук
      • Анатолій Остапенко
      • Євгенія Кравчук
      • Олександр Качура
      • Роман Грищук
      • Артем Культенко

      "Вітаємо нових членів Вищої ради. У вас в руках тепер ціла партія. Не тільки в мене, слава богу. Будемо працювати", – сказав на з’їзді голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції в Раді Олександр Корнієнко.

      Хто чим займатиметься у Вищій раді партії

      • Артем Культенко – заступник голови фракції "Слуга народу". Він займатиметься розвитком регіональної структури політсили.
      • Олександр Кучура – нардеп від "Слуги народу", другий номер у списку. Він займатиметься партійним будівництвом, тобто розбудовою партійної мережі до 300 – 400 організацій.
      • Анатолій Остапенко – нардеп від "Слуги народу". Він займатиметься юридичними питаннями.
      • Сергій Кострійчук – засновник громадської організації "Слуга народу". Займатиметься організаційно-масовим напрямком: реєстрація та облік членів партії, діджитальна робота з ними.
      • Ольга Коваль – нардепка від "Слуги народу". Буде куратором з освіти партії.
      • Євгенія Кравчук – заступниця голови фракції "Слуга народу". Займатиметься комунікаціями та ідеологічним напрямком партії.
      • Роман Грищук – нардеп-мажоритарник від "Слуги народу". Він працюватиме зі спільнотами, вестиме з ними діалог від імені партії.

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      Дивіться відео зі з'їзду партії "Слуга народу":

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Олександр Корнієнко Слуга народу
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