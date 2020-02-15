"Слуга народу" затвердила склад Вищої ради партії
На з’їзді політсили "Слуга народу" 15 лютого учасники затвердили склад Вищої ради партії – до неї увійшли 8 людей, раніше до ради входили 4 людини. Вища рада – це керівний орган партії.
Склад Вищої ради партії "Слуга народу":
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- Вадим Галайчук
- Ольга Коваль
- Сергій Кострійчук
- Анатолій Остапенко
- Євгенія Кравчук
- Олександр Качура
- Роман Грищук
- Артем Культенко
"Вітаємо нових членів Вищої ради. У вас в руках тепер ціла партія. Не тільки в мене, слава богу. Будемо працювати", – сказав на з’їзді голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції в Раді Олександр Корнієнко.
Хто чим займатиметься у Вищій раді партії
- Артем Культенко – заступник голови фракції "Слуга народу". Він займатиметься розвитком регіональної структури політсили.
- Олександр Кучура – нардеп від "Слуги народу", другий номер у списку. Він займатиметься партійним будівництвом, тобто розбудовою партійної мережі до 300 – 400 організацій.
- Анатолій Остапенко – нардеп від "Слуги народу". Він займатиметься юридичними питаннями.
- Сергій Кострійчук – засновник громадської організації "Слуга народу". Займатиметься організаційно-масовим напрямком: реєстрація та облік членів партії, діджитальна робота з ними.
- Ольга Коваль – нардепка від "Слуги народу". Буде куратором з освіти партії.
- Євгенія Кравчук – заступниця голови фракції "Слуга народу". Займатиметься комунікаціями та ідеологічним напрямком партії.
- Роман Грищук – нардеп-мажоритарник від "Слуги народу". Він працюватиме зі спільнотами, вестиме з ними діалог від імені партії.
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Дивіться відео зі з'їзду партії "Слуга народу":
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