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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК
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      Корнієнко оцінив ймовірність розпуску Ради: комета впаде, метеорит

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      Корнієнко заявив, що ймовірність дострокового розпуску Ради є дуже малою / Getty Images

      Ймовірність дострокового розпуску Верховної Ради є дуже низькою – таку оцінку дав перший заступник голови фракції "Слуга народу", голова однойменної партії Олександр Корнієнко.

      Свою думку Корнієнко сказав журналістам перед початком з’їзду партії, відповідаючи на питання про оцінку ймовірності дострокового розпуску парламенту.

      Читайте також: Корнієнко розповів про помилки при наборі людей у "Слугу народу"

      "Низько оцінюю дуже – у 15%", – сказав Корнієнко.

      На запитання, чому існує ризик розпуску Ради навіть на такий відсоток, нардеп зауважив, що "завжди є якийсь ризик".

      "Комета впаде, метеорит", – додав жартома голова партії "Слуга народу".

      Додамо, що наприкінці січня спікер парламенту, нардеп від "Слуги народу" Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада має імунітет на рік від початку своєї роботи, але головне – для розпуску парламенту немає передумов: ані з погляду закону, ані з погляду ефективності роботи нардепів.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Верховна Рада Олександр Корнієнко Слуга народу Новини України Новини політики
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