Корнієнко оцінив ймовірність розпуску Ради: комета впаде, метеорит

Ймовірність дострокового розпуску Верховної Ради є дуже низькою – таку оцінку дав перший заступник голови фракції "Слуга народу", голова однойменної партії Олександр Корнієнко.

Свою думку Корнієнко сказав журналістам перед початком з’їзду партії, відповідаючи на питання про оцінку ймовірності дострокового розпуску парламенту.

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"Низько оцінюю дуже – у 15%", – сказав Корнієнко.

На запитання, чому існує ризик розпуску Ради навіть на такий відсоток, нардеп зауважив, що "завжди є якийсь ризик".

"Комета впаде, метеорит", – додав жартома голова партії "Слуга народу".

Додамо, що наприкінці січня спікер парламенту, нардеп від "Слуги народу" Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада має імунітет на рік від початку своєї роботи, але головне – для розпуску парламенту немає передумов: ані з погляду закону, ані з погляду ефективності роботи нардепів.