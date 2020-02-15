12:20
15 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Месть Путину от Лукашенко. Московский квартирный вопрос Елизаветы II
      Вєсті Кремля
      22:01, 14 февраля
      Вести.UA: "Незабываемый" отдых Зеленского в Омане. Секс-ревизор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:26, 14 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК

      Корниенко оценил вероятность роспуска Рады: комета упадет, метеорит

      0 Читати новину українською
      Корниенко заявил, что вероятность досрочного роспуска Рады очень мала / Getty Images

      Вероятность досрочного роспуска Верховной Рады является очень низкой – такую оценку дал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", глава одноименной партии Александр Корниенко.

      Свое мнение Корниенко высказал журналистам перед началом съезда партии, отвечая на вопрос об оценке вероятности досрочного роспуска парламента.

      Читайте также: Корниенко рассказал об ошибках при наборе людей в "Слугу народа"

      "Низко очень оцениваю – в 15%", – сказал Корниенко.

      На вопрос, почему существует риск роспуска Рады даже на такой процент, нардеп отметил, что "всегда есть некий риск".

      Комета упадет, метеорит,
      – добавил в шутку глава партии "Слуга народа".

      Добавим, что в конце января спикер парламента, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада имеет иммунитет на год от начала своей работы, но главное – для роспуска парламента нет предпосылок: ни с точки зрения закона, ни с точки зрения эффективности работы нардепов.

      Сретение Господне: дата и главные традиции и приметы этого праздника
      сегодня
      30227
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Верховная Рада Александр Корниенко Слуга народа Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Карти, гроші та АКа: правила перебування в київському "Динамо"
      30
      сегодня , 08:40 Почему формула Штайнмайера, это больше чем государственная измена
      Юрій Шуліпа 276
      14 февраля , 13:12 Цена на нефть WTI рекордно снизилась: какие могут быть последствия
      Тетяна Панасюк 2436
      14 февраля , 13:53 Сколько стоит обслуживание принтера
      Віктор Терешков 103
      сегодня , 08:02 Почему российская гречка вытесняет украинскую: как распознать отечественную крупу
      Ірина Поліщук 771
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук