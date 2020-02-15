Корниенко оценил вероятность роспуска Рады: комета упадет, метеорит

Вероятность досрочного роспуска Верховной Рады является очень низкой – такую оценку дал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", глава одноименной партии Александр Корниенко.

Свое мнение Корниенко высказал журналистам перед началом съезда партии, отвечая на вопрос об оценке вероятности досрочного роспуска парламента.

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"Низко очень оцениваю – в 15%", – сказал Корниенко.

На вопрос, почему существует риск роспуска Рады даже на такой процент, нардеп отметил, что "всегда есть некий риск".

Комета упадет, метеорит,

– добавил в шутку глава партии "Слуга народа".

Добавим, что в конце января спикер парламента, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада имеет иммунитет на год от начала своей работы, но главное – для роспуска парламента нет предпосылок: ни с точки зрения закона, ни с точки зрения эффективности работы нардепов.