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      Верховную Раду не распустят, для этого нет оснований, – Разумков

      9 Читати новину українською
      Дмитрий Разумков – председатель ВРУ / Liga.net

      Украинский парламент имеет иммунитет на год от начала своей работы, но главное – для роспуска Верховной Рады ІХ созыва нет предпосылок: ни с точки зрения закона, ни с точки зрения эффективности работы народных депутатов.

      Об этом говорил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 20 января в эфире "Свободы слова" на ICTV. 

      К теме о Раде: КИУ оценил работу депутатов и лидеров фракций во время сессии Рады: кто работал хуже

      В студии зашла речь об эффективности работы Верховной Рады ІХ созыва и о том, есть ли вероятность досрочных выборов народных депутатов из-за роспуска Рады. 

      С точки зрения закона – это невозможно (речь шла о досрочных парламентских выборах – 24 канал), потому что парламент имеет иммунитет на год. Лично я не вижу сегодня предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения закона, ни с точки зрения эффективности работы,
      – пояснил свою позицию спикер украинского парламента. 

      По его словам, Рада работает эффективно: "На сегодня депутаты в парламенте рассмотрели 463 законопроекта, из которых полностью приняли 158".

      Напомним, Верховная Рада Украины IX созыва начала работу 29 августа 2019 и работать должна до 2024 года. Большинство депутатов в Раде – представители пропрезидентской политической силы "Слуга народа". 

      Причем среди принятых законов, как сказал Разумков, много таких, которые будут способствовать детенизации экономики, усилению социальной защиты и тому подобное. Но, к сожалению, нерассмотренны еще законопроекты о рынке земли и о дерегуляции. 

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      20 января
      1898
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Роспуск Рады Дмитрий Разумков Верховная Рада Новости политики
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