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      Верховну Раду не розпустять, для цього немає підстав, – Разумков

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      Дмитро Разумков – голова ВРУ / Liga.net

      Український парламент має імунітет на рік від початку своєї роботи, але головне – для розпуску Верховної Ради ІХ скликання немає передумов: ані з точки зору закону, ані з точки зору ефективності роботи народних депутатів.

      Про це говорив голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20 січня в ефірі "Свободи слова" на ICTV. 

      До теми про Раду: КВУ оцінив роботу депутатів і лідерів фракцій під час сесії Ради: хто працював найгірше

      У студії зайшла мова про ефективність роботи Верховної Ради ІХ скликання та про те, чи є ймовірність дострокових виборів народних депутатів через розпуск Ради. 

      З точки зору закону – це неможливо (мовилося про дострокові парламентські вибори – 24 канал), бо парламент має імунітет на рік. Особисто я не бачу сьогодні передумов для розпуску парламенту ні з точки зору закону, ні з точки зору ефективності роботи,
      – пояснив свою позицію спікер українського парламенту. 

      За його словами, Рада працює ефективно: "Станом на сьогодні депутати в парламенті розглянули 463 законопроєкти, з яких повністю прийняли 158".

      Нагадаємо, Верховна Рада України IX скликання почала роботу 29 серпня 2019 року і працювати повинна до 2024 року. Більшість депутатів у Раді – представники пропрезидентської політичної сили "Слуга народу". 

      Причому серед прийнятих законів, як сказав Разумков, багато таких, що сприятимуть детінізації економіки, посилення соціального захисту тощо. Але, на жаль, нерозглянуті ще законопроєкти про ринок землі й про дерегуляцію. 

      Читайте також: Скандальний Іванісов заявив, що мандат депутата не віддасть

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Дмитро Разумков Розпуск Ради
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