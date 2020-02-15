У "Слузі народу" анонсували запуск власного телеканалу
Президентська партія "Слуга народу" вирішила створити власний інтернет-телеканал. Назвуть його "Слуга-ТБ" , запустити планують вже у березні 2020 року.
Студію розмістять у КВЦ "Парковий", про це сказала заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє LB.
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Кравчук анонсувала, що тестове мовлення розпочнуть у березні. На каналі відповідатимуть на запитання представників регіональної влади та журналістів. Канал фінансуватисуть за гроші, які партія отримала з бюджету.
До теми. Конгресно-виставковий центр "Парковий" партія "Слуга народу" вибрала своїм офісом. Саме там проходили виборчі кампанії Володимира Зеленського та партії.
У Парковому проводитимуть з'їзди партії, зборів глав ОТГ і місцевих депутатів. Зокрема, 15 та 16 лютого там пройдуть тренінги для обраних голів ОТГ від партії "Слуга народу".
Що ще планують у "Слузі народу" найближчим часом
"Слуга народу" має намір оновити склад ради партії – більшість кандидатів туди є депутатами. Також затвердять нову редакцію статуту партії – перед цим над ним ретельно працювали юристи.
Це важливо для майбутніх місцевих виборів для формування регіональних організацій і місцевих осередків політичної сили.