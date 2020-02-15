12:59
15 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Помста Путіну від Лукашенка. Московське квартирне питання Єлизавети ІІ
      Вєсті Кремля
      21:57, 14 лютого
      Вєсті.UA: "Незабутній" відпочинок Зеленського в Омані. Секс-ревізор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:23, 14 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК

      У "Слузі народу" анонсували запуск власного телеканалу

      0
      "Слуга народу" запустить свій власний телеканал / Фейсбук-сторінка Євгенії Кравчук

      Президентська партія "Слуга народу" вирішила створити власний інтернет-телеканал. Назвуть його "Слуга-ТБ" , запустити планують вже у березні 2020 року.

      Студію розмістять у КВЦ "Парковий", про це сказала заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє LB.

      Цікаво: Корнієнко оцінив ймовірність розпуску Ради: комета впаде, метеорит

      Кравчук анонсувала, що тестове мовлення розпочнуть у березні. На каналі відповідатимуть на запитання представників регіональної влади та журналістів. Канал фінансуватисуть за гроші, які партія отримала з бюджету.

      До теми. Конгресно-виставковий центр "Парковий" партія "Слуга народу" вибрала своїм офісом. Саме там проходили виборчі кампанії Володимира Зеленського та партії.

      У Парковому проводитимуть з'їзди партії, зборів глав ОТГ і місцевих депутатів. Зокрема, 15 та 16 лютого там пройдуть тренінги для обраних голів ОТГ від партії "Слуга народу".

      Що ще планують у "Слузі народу" найближчим часом

      "Слуга народу" має намір оновити склад ради партії – більшість кандидатів туди є депутатами. Також затвердять нову редакцію статуту партії – перед цим над ним ретельно працювали юристи. 

      Це важливо для майбутніх місцевих виборів для формування регіональних організацій і місцевих осередків політичної сили.

      Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
      сьогодні
      14365
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України ЗМІ Медіа Слуга народу Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Карти, гроші та АКа: правила перебування в київському "Динамо"
      296
      сьогодні , 08:40 Чому формула Штайнмаєра – це більше ніж державна зрада
      Юрій Шуліпа 825
      14 лютого , 13:12 Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      Тетяна Панасюк 6813
      14 лютого , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 561
      сьогодні , 08:02 Чому російська гречка витісняє українську: як розпізнати вітчизняну крупу
      Ірина Поліщук 3030
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук