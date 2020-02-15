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      В "Слуге народа" анонсировали запуск собственного телеканала

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      "Слуга народа" запустит свой собственный телеканал / Фейсбук-страница Евгении Кравчук

      Президентская партия "Слуга народа" решила создать собственный интернет-телеканал. Назовут его "Слуга-ТВ", запустить планируют уже в марте 2020 года.

      Студию разместят в КВЦ "Парковый", об этом сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает LB.

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      Кравчук анонсировала, что тестовое вещание начнется в марте. На канале будут отвечать на вопросы представителей региональной власти и журналистов. Канал будут финансировать за деньги, которые партия получила из бюджета.

      К теме. Своим офисом партия "Слуга народа" выбрала Конгрессно-выставочный центр "Парковый". Именно там проходили избирательные кампании Владимира Зеленского и партии.

      В Парковом будут проводить съезды партии, собрания глав ОТГ и местных депутатов. В частности, 15 и 16 февраля там пройдут тренинги для избранных глав ОТГ от партии "Слуга народа".

      Что еще планируют в "Слуге народа" в ближайшее время

      "Слуга народа" намерена обновить состав совета партии – большинство кандидатов туда являются депутатами. Также утвердят новую редакцию устава партии – перед этим над ним тщательно работали юристы.

      Это важно для будущих местных выборов для формирования региональных организаций и местных ячеек политической силы.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа СМИ Медиа
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