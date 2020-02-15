"Слуга народа" утвердила состав Высшего совета партии

На съезде политсилы "Слуга народа" 15 февраля участники утвердили состав Высшего совета партии – в него вошли 8 человек. Высший совет – это руководящий орган партии.

Состав Высшего совета партии "Слуга народа":

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Вадим Галайчук

Ольга Коваль

Сергей Кострийчук

Анатолий Остапенко

Евгения Кравчук

Александр Качура

Роман Грищук

Артем Культенко

"Поздравляем новых членов Высшего совета. У вас в руках теперь целая партия. Не только у меня, слава Богу. Будем работать", – сказал на съезде глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной фракции в Раде Александр Корниенко.

Кто чем будет заниматься в Высшем совете партии

Артем Культенко – заместитель главы фракции "Слуга народа". Он будет заниматься развитием региональной структуры политсилы.

Александр Кучура – нардеп от "Слуги народа", второй номер в списке. Он будет заниматься партийным строительством, то есть развитием партийной сети до 300-400 организаций.

Анатолий Остапенко – нардеп от "Слуги народа". Он будет заниматься юридическими вопросами.

Сергей Кострийчук – основатель общественной организации "Слуга народа". Будет заниматься организационно-массовым направлением: регистрация и учет членов партии, диджитальная работа с ними.

Ольга Коваль – нардеп от "Слуги народа". Будет куратором по образованию партии.

Евгения Кравчук – заместитель главы фракции "Слуга народа". Будет заниматься коммуникациями и идеологическим направлением партии.

Роман Грищук – нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа". Он будет работать с сообществами, вести с ними диалог от имени партии.

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Смотрите видео со съезда партии "Слуга народа":