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      "Слуга народа" утвердила состав Высшего совета партии

      55 Читати новину українською
      Съезд партии "Слуга народа" 15 февраля 2020 года / facebook.com/sluganarodu.official/

      На съезде политсилы "Слуга народа" 15 февраля участники утвердили состав Высшего совета партии – в него вошли 8 человек. Высший совет – это руководящий орган партии.

      Состав Высшего совета партии "Слуга народа":

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      • Вадим Галайчук
      • Ольга Коваль
      • Сергей Кострийчук
      • Анатолий Остапенко
      • Евгения Кравчук
      • Александр Качура
      • Роман Грищук
      • Артем Культенко

      "Поздравляем новых членов Высшего совета. У вас в руках теперь целая партия. Не только у меня, слава Богу. Будем работать", – сказал на съезде глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной фракции в Раде Александр Корниенко.

      Кто чем будет заниматься в Высшем совете партии

      • Артем Культенко – заместитель главы фракции "Слуга народа". Он будет заниматься развитием региональной структуры политсилы.
      • Александр Кучура – нардеп от "Слуги народа", второй номер в списке. Он будет заниматься партийным строительством, то есть развитием партийной сети до 300-400 организаций.
      • Анатолий Остапенко – нардеп от "Слуги народа". Он будет заниматься юридическими вопросами.
      • Сергей Кострийчук – основатель общественной организации "Слуга народа". Будет заниматься организационно-массовым направлением: регистрация и учет членов партии, диджитальная работа с ними.
      • Ольга Коваль – нардеп от "Слуги народа". Будет куратором по образованию партии.
      • Евгения Кравчук – заместитель главы фракции "Слуга народа". Будет заниматься коммуникациями и идеологическим направлением партии.
      • Роман Грищук – нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа". Он будет работать с сообществами, вести с ними диалог от имени партии.

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      Смотрите видео со съезда партии "Слуга народа":

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Александр Корниенко Слуга народа
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