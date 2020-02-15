"Слуга народа" утвердила состав Высшего совета партии
На съезде политсилы "Слуга народа" 15 февраля участники утвердили состав Высшего совета партии – в него вошли 8 человек. Высший совет – это руководящий орган партии.
Состав Высшего совета партии "Слуга народа":
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- Вадим Галайчук
- Ольга Коваль
- Сергей Кострийчук
- Анатолий Остапенко
- Евгения Кравчук
- Александр Качура
- Роман Грищук
- Артем Культенко
"Поздравляем новых членов Высшего совета. У вас в руках теперь целая партия. Не только у меня, слава Богу. Будем работать", – сказал на съезде глава партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной фракции в Раде Александр Корниенко.
Кто чем будет заниматься в Высшем совете партии
- Артем Культенко – заместитель главы фракции "Слуга народа". Он будет заниматься развитием региональной структуры политсилы.
- Александр Кучура – нардеп от "Слуги народа", второй номер в списке. Он будет заниматься партийным строительством, то есть развитием партийной сети до 300-400 организаций.
- Анатолий Остапенко – нардеп от "Слуги народа". Он будет заниматься юридическими вопросами.
- Сергей Кострийчук – основатель общественной организации "Слуга народа". Будет заниматься организационно-массовым направлением: регистрация и учет членов партии, диджитальная работа с ними.
- Ольга Коваль – нардеп от "Слуги народа". Будет куратором по образованию партии.
- Евгения Кравчук – заместитель главы фракции "Слуга народа". Будет заниматься коммуникациями и идеологическим направлением партии.
- Роман Грищук – нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа". Он будет работать с сообществами, вести с ними диалог от имени партии.
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Смотрите видео со съезда партии "Слуга народа":
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