Тігіпко може стати прем’єром замість Гончарука – ЗМІ

Змінити Олексія Гончарука на посту голови Уряду може Сергій Тігіпко. Принаймні така інформація з’явилася у ЗМІ та анонімних Телеграм-каналах.

Про те, що замість Гончарука главою уряду може стати саме Сергій Тігіпко, повідомило видання Kyiv Post.

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Три джерела в українському уряді повідомили нам, що президент Володимир Зеленський розглядає у якості прем’єр-міністра старого політика Сергія Тігіпка, – зазначається у повідомленні.

Речниця Зеленського Юлія Мендель та прес-служба компанії Tigipko Group TAS не відповіли на запит Kyiv Post про коментар щодо такої інформації.

Водночас у декількох анонімних Телеграм-каналах з’явилася інформація про ймовірне звільнення Гончарука з посту голови Уряду.

Що відомо про Сергія Тігіпка

Тігіпко – український олігарх, політичний діяч, голова партії "Трудова Україна" (2000–2005), партії "Сильна Україна" (2009–2012, з 2014). У 1992 році був головою правління Приватбанку. Народний депутат III, IV та VII скликань.

Тігіпко був віце-прем'єр-міністром при прем'єр-міністрі Павлі Лазаренку в 1997 році і пробув на посаді два роки, працюючи на наступника Лазаренка Валерія Пустовойтенка. У 1999-2000 роках він був міністром економіки в уряді тодішнього прем'єр-міністра Віктора Ющенка.

Тігіпко підпадає під люстрацію і за законом не може працювати на вищих посадах в Україні: він був віце-прем'єр-міністром при Миколі Азарові. А у 2012 році окрім того – заступником голови Партії регіонів.