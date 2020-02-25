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      Тігіпко може стати прем’єром замість Гончарука – ЗМІ

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      За інформацією ЗМІ, Тігіпко може стати прем'єром / liga.net

      Змінити Олексія Гончарука на посту голови Уряду може Сергій Тігіпко. Принаймні така інформація з’явилася у ЗМІ та анонімних Телеграм-каналах.

      Про те, що замість Гончарука главою уряду може стати саме Сергій Тігіпко, повідомило видання Kyiv Post.

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      Три джерела в українському уряді повідомили нам, що президент Володимир Зеленський розглядає у якості прем’єр-міністра старого політика Сергія Тігіпка, – зазначається у повідомленні.

      Речниця Зеленського Юлія Мендель та прес-служба компанії Tigipko Group TAS не відповіли на запит Kyiv Post про коментар щодо такої інформації.

      Водночас у декількох анонімних Телеграм-каналах з’явилася інформація про ймовірне звільнення Гончарука з посту голови Уряду.

      Що відомо про Сергія Тігіпка

      Тігіпко – український олігарх, політичний діяч, голова партії "Трудова Україна" (2000–2005), партії "Сильна Україна" (2009–2012, з 2014). У 1992 році був головою правління Приватбанку. Народний депутат III, IV та VII скликань. 

      Тігіпко був віце-прем'єр-міністром при прем'єр-міністрі Павлі Лазаренку в 1997 році і пробув на посаді два роки, працюючи на наступника Лазаренка Валерія Пустовойтенка. У 1999-2000 роках він був міністром економіки в уряді тодішнього прем'єр-міністра Віктора Ющенка.

      Тігіпко підпадає під люстрацію і за законом не може працювати на вищих посадах в Україні: він був віце-прем'єр-міністром при Миколі Азарові. А у 2012 році окрім того – заступником голови Партії регіонів

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Сергій Тігіпко Новини політики
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