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      Перед Зеленським Тігіпко зустрічався з Гончаруком

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      Гончарук також зустрічався із Тігіпком / Getty images

      Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, як і президент Володимир Зеленський, також зустрічався з бізнесменом і колишнім політиком Сергієм Тігіпком кілька тижнів тому.

      Кабінету міністрів потрібне підсилення , про це прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

      Знайте більше: Скільки себе пам'ятаю, мене звільняють, – Гончарук про відставку

      Гончарук пояснив, що Кабінету міністрів потрібне "підсилення радниками". Він також зазначив, що можуть отримати "якусь посаду в уряді" люди, які "дуже добре розуміють, що так промисловість".

      Пана Сергія Тігіпка я знаю, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими, насправді я за останній місяць подивився близько 20 осіб,
      – сказав він.

      Більше деталей і теми зустрічі із Тігіпком прем'єр не озвучив. Водночас причиною могла стати співбесіда із мільйонером та ексміністром часів Януковича стосовно посади віцепрем’єра, пише "УП"

      Видання також зазначає, що частина міністрів проти роботи Сергія Тігіпка в уряді. 

      Як Тігіпко причетний до уряду Гончарука

      Поки що – ніяк, однак все може змінитися. ЗМІ пишуть, що президент розглядає кандидатури на посаду нового голови уряду, серед них основна – саме Сергій Тігіпко. За даними джерел, що питання про призначення Тігіпка прем'єром вирішене на 99%, його можуть реалізувати вже найближчим часом. 

      Важливо! Тігіпко підпадає під люстрацію і за законом не може працювати на вищих посадах в Україні, оскільки працював в уряді Азарова.

      Сам Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч із Тігіпком справді була. Глава держави також при цьому додав, що проводить співбесіди із багатьма людьми, однак на які саме посади – не уточнив.  

      Хто такий Сергій Тігіпко?Український олігарх, політичний діяч, голова партії "Трудова Україна" (2000 – 2005), партії "Сильна Україна" (2009 – 2012, з 2014). У 1992 році був головою правління "Приватбанку". Народний депутат III, IV та VII скликань.

      Тігіпко також був позаштатним радником другого президента України Леоніда Кучми, віцепрем'єром при прем'єр-міністрі Павлі Лазаренку в 1997 році. У 1999-2000 роках він був міністром економіки в уряді тодішнього прем'єра Віктора Ющенка. Він був віцепрем'єр-міністром при Миколі Азарові. А у 2012 році – заступником голови "Партії регіонів".

      Згідно з даними Громадського руху "Чесно", 16 січня 2014 року Тігіпко голосував за "диктаторські закони". На початку квітня 2014 року Тігіпка виключили з "Партії регіонів" після того як він не погодився із тим, що партія не підтримала його кандидатуру на посаду президента на виборах 2014 року.

      Бізнес Сергія Тігіпка інфографіка 24 канал

      Бізнес Сергія Тігіпка / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Сергій Тігіпко Кабінет Міністрів України Новини України Олексій Гончарук Новини політики
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